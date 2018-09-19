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Bel fıtığı için tedavisi için gitti, hayatı karardı

İstanbul'da bel fıtığı tedavisi için komşularının tavsiye ettiği sahtekar şifacıya giden genç adam, bilinçsiz tedavisi sonrası felç kaldı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 22:19
Bel fıtığı için tedavisi için gitti, hayatı karardı

İstanbul'da bel fıtığı rahatsızlığı çeken hasta adam, doktora gitmek yerine komşularının tavsiyesine uyup sahtekar şifacıya gitti. Sahtekar şifacının bilinçsiz tedavisi sonrası felç olan hasta adam, "Ayaklarımla gittim, sürünerek çıktım ben buradan, bittim ben." dedi.

"KARA HEKİM DERDİNE DERMAN OLUR"

Bel fıtığı şikayeti olan Temel Aykut, ağrıları artınca bir komşusu "Kara hekim derdine derman olur" deyince sahtekar şifacının yolunu tuttu.

SAHTEKAR ŞİFACININ, BİLİNÇSİZ TEDAVİSİ HASTAYI FELÇ ETTİ

Hasta adamın inlemesine aldırış etmeyen sahtekar şifacı, elindeki çekiçle fıtığın olduğu bölgeye vurdu. Sahtekar şifacının bilinçsiz tedavisi, bel fıtığı rahatsızlığı yaşayan hasta adamı felç etti.

"ALETLE VURA VURA DAMARLARIMDA ZEDELENMEYE NEDEN OLDU"

Felç kalan hasta adam yaptığı açıklamada, "Kalçalarım ağrılar içinde. Diz kapağımdan aşağısı tutmuyor. Ben orada inim inim inliyorum, bağırıyorum yapma! Benden bir de para aldı. 30 TL para karşılığında bu işi yaptı. Bak dedim anlamıyorsan yapma bu işi çünkü beni sakat edersin. '2 gün sonra gelip bana dua edeceksin' dedi. Aletlerle vura vura damarlarda zedelenme ve içeride kan pıhtılaşması oldu. Kısmi bir felç geçirdim." dedi.

 

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 22:19
  1. İstanbul
  2. Bel fıtığı

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