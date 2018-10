Bel fıtığı neden olur? Bel fıtığı belirtileri neler ve bel fıtığı tedavisi nasıl olur?

İnsanlar yaşlandıkça da hastalıklar kendini daha çok hissettirir. Bunların başında bel fıtığı gelmektedir. Günümüzde iki kişiden birinin bel fıtığı şikayetiyle hastaneye başvuruluyor. Peki bel fıtığı neden olur? bel fıtığı nasıl anlaşılır? Bel fıtığı belirtileri nelerdir ve bel fıtığının tedavisi nasıl yapılır?

Genelde 30 ile 60 yaş arasındaki kişilerde sık görülmesine rağmen, hemen her yaşta ortaya çıkabilen bel fıtığı yaşam kalitemizi oldukça etkiliyor. Peki Bel fıtığı nedir, belirtileri nelerdir? Bel fıtığı tedavisi ve korunma yolları…

Bel omurları arasındaki kıkırdak dokunun dejenerasyonuna veya düşme/trafik kazası gibi bir travma sonucunda, kıkırdak dokunun sinirlerin geçtiği kanal içerisine fıtıklaşması sonucu bel omurları içerisindeki sinirlere ve belden bacağa giden sinirler üzerine baskı oluşturması halidir. Bu tıbbi durum halk arasında, bel fıtığı, fıtık, siyatik ağrısı şeklinde bilinmektedir.

Bel fıtığı nasıl anlaşılır?

Bel fıtığı olan hastanın sadece beli ağrıyabilir. Çoğunlukla, bel ağrısı ile birlikte tek bacak veya her iki bacak ağrısı da eşlik eder. His kaybı bacak ağrısıyla birlikte olabilmektedir. Ağrının yavaş başlayıp zamanla artması söz konusu olabileceği gibi ağır kaldırma, egzersiz veya travma sonrası aniden ağrı da başlayabilir.

Bel ağrısı ve çoğu zaman eşlik eden şiddetli bacak ağrısı olur. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde bacakta, ayakta veya ayak parmaklarında kuvvet kaybı ve his kaybı gelişebilir. Kuvvet kaybı gelişmesi durumunda hasta topukları veya ayak parmakları üzerinde yükselerek yürüyemez, merdiven çıkmakta ve yol yürümekte zorlanır. Hastalığın daha da ilerlemesi durumunda her iki bacakta kısmi felç hali, hissizlik, iç çamaşırı bölgesinde ve her iki bacak iç yüzünde uyuşma, idrar ve dışkı tutamama/yapamama meydana gelebilir. Bu durum bel fıtığının gelebileceği son noktadır ve acil bir durumdur.

Bel fıtığı tedavisi nasıl yapılır?

Hastalığın tanısı için öncelikle fizik muayene gereklidir. Fizik muayene esnasında doktor, bacağa giden sinirler üzerine bir baskı olduğuna dair bulgu saptarsa hastadan bel MR’ı istenir. MR’ın değerlendirilmesine mütakip gerektiğinde röntgen ve tomografi de istenebilir. Sinir basısını doğrulamak amacıyla EMG de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bacakta ilerleyici kuvvet kaybı yapmamış, hastanın günlük hayatını ciddi manada etkilemeyen ve yeni başlamış bel fıtıklarında öncelikli tedavi ilaç tedavisidir. İlaç tedavisi ile birlikte 3-4’lük yatak istirahati önerilir. Bu süreçte hastanın ağrısında artma olmaz veya kuvvet kaybı gelişmezse hastanın fizik tedavi alması önerilir. İlaç tedavisi ve fizik tedaviye rağmen geçmeyen bel ve bacak ağrısı olması durumunda veya hastanın kuvvet kaybı varsa, MR görüntüsü ve fizik muayene ile birlikte değerlendirilerek hastaya bel fıtığı ameliyatı önerilebilir. Bacaklarda felç hali, idrar veya dışkı yapamama/tutamama olması durumunda, eğer bu durum bel fıtığından kaynaklanıyorsa, tedavisi ameliyattır.