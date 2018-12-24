Bel fıtığı belirtileri neler? Bel fıtığının teşhisi ve tedavisi bel ağrısı nasıl geçer? Bel fıtığı hangi bölüm bakar?

Bel ağırısı farklı nedenlerden dolayı ortaya çıkan bir ağrı çeşididir. İnsanın beli ağrıdığında bu ağrıyı hafife almamak gerekir. Çünkü bel ağrısı çeşitli hastalıkların da habercisi olabilir. Peki bel fıtığı nedir? ?el fıtığı belirtileri neler? Bel fıtığı nasıl geçer? Bel fıtığı ağrısına ne iyi gelir? Bel fıtığı için hangi bölüme gidilir?

Günlük yaşamın koşuşturması, yorucu iş saatleri, yüksek teknoloji kullanımı ve hareketsizliğin bir sonucu olarak bel fıtığı vakalarında artış görülüyor. Bel fıtığı kimlerde görülür? Risk faktörleri nelerdir? Bel fıtığından nasıl korunulur? Riskli pozisyonlar ve hareketler nelerdir? Her bel ağrısı bel fıtığı mıdır? Her bel fıtığı ameliyat gerektirir mi? Sert yatak istirahatı doğru mudur? Hangi pozisyonda yatmak uygundur? Bel fıtığının belirtileri nelerdir? Bel fıtığı teşhisi nasıl konur? Bel fıtığının tedavisi nasıl yapılır? cerrahi tedavisi nasıl olur?

Bel fıtığı kimlerde görülür?

Bel fıtığı genelde orta yaş grubu kişilerin rahatsızlığı olmasına rağmen her yaş grubunda ortaya çıkabilmektedir. Aile hikayesinde bel fıtığı olanlarda görülme riskinin daha yüksek olduğu rahatsızlığın risk faktörlerini şöyle sıralayabiliriz; Obezite: Omurga esnekliğini sağlayan diskler, fazla kiloların baskısı nedeniyle deforme olarak bel fıtığına neden olmaktadır. Fazla kilolarınızı vererek bel fıtığı riskini en aza indirebilirsiniz.

Hareketsizlik: Boyun, sırt, bel ve karın kasları vücudun yükünü taşıyan omurganın en önemli yardımcılarıdır. Egzersizden uzak hareketsiz yaşam, yardımcı kasları zayıflatarak tüm yükün omurgaya kalmasına neden olmaktadır. Omurgaya yüklenen aşırı yük ise disklerde fıtıklaşmalarına yol açmaktadır. Ağır yük kaldırma: Ağır fiziksel aktivite gerektiren işlerde çalışan ve ağır yük kaldırmak zorunda kalan kişilerin bel bölgesine gelen aşırı yük fıtıklaşmaya neden olmaktadır. Bu nedenle ağır fiziksel aktivite gerektiren işleri kişi mutlaka belini koruyarak yapmalıdır. Sigara içme: Sigara kullanımından disk dejenerasyonunu artırmaması için uzak durulmalıdır.

Bel fıtığından nasıl korunulur?

Yerdeki cisimleri dizleri kırmadan eğilerek kaldırmak, dizleri kırmadan ağır nesneleri itmek ve çekmek, omuz üstüne yük kaldırmak ve yukarı doğru uzanmak, masa başında uzun süre bel desteği olmaksızın çalışmak, elde uzun mesafelerde ağır yük taşımak bel fıtığını davet edici olaylardır. Aynı biçimde düzenli egzersiz yapmak da bel fıtığının önlenmesinde son derece yararlıdır. Tüm önlemlere karşın bel fıtığı gelişebilir. Bu durumda başvurulacak bir beyin ve sinir cerrahının önerilerine dikkat edilmelidir.

Bel fıtığının belirtileri nelerdir?

Tek veya her iki bacağa vuran ağrılar, ayaklarda uyuşmalar, hareket kısıtlılıkları, yürüme ve oturmada güçlük bel fıtığının belirtileridir. Bel fıtığı ilerlerse iktidarsızlık, çabuk yorulma, idrarını tutamama, yürüyememe gibi belirtiler de eklenebilir.

Bel fıtığı teşhisi nasıl konur?

Günümüzdeki modern tanı yöntemlerinden olan Manyetik Rezonans(MR) ile bel fıtığı teşhisi kolaylıkla konulmakta ve derecesi belirlenebilmektedir. EMG (Sinir ölçüm testi) de bazı olgularda gerekmektedir. Ancak Bel fıtığının teşhisinde altın standart; klinik muayene ve hekimin gözlemleme tecrübesidir.

Bel fıtığının tedavisi nasıl yapılır?

Başlangıç Safhası: Bel fıtığın tedavisi fıtıklaşmanın, yani disk dediğimiz elastiki maddenin bacağa giden sinirlere yaptığı basının derecesine bağlıdır. Eğer sadece bel ve bacak ağrısı mevcut, herhangi bir uyuşukluk, güç kaybı, hareket kısıtlılığı yoksa bel fıtığı başlangıç safhasında demektir. Bu halde hastaya kas gevşetici ilaçların verilmesi, yatak istirahati ve belini zorlayacak hareketlerden kaçınması önerilir.

Bel fıtığına hangi bölüm bakar?

Bel fıtığının ilk muayenesi için bir genel cerraha ya da aile hekimine gitmeniz yeterli olabilir. Tabii bel bölgesi rahatsızlıkları kemik, kas ya da sinirlerin üzerinde oluşan baskı nedeniyle meydana gelebildiği için hekim sizi nörolog, ortopedist ya da fizik tedavi uzmanına sevk edebilir.