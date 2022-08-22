Bel bölgesindeki yağlardan nasıl kurtulabiliriz? Günde 3 bardak tüketin bel yağlarından kurtulun!

Bel bölgesindeki yağlar nasıl eritilir?

Menopoz dönemi de yağlanmanın vücutta fizyolojik olarak arttırdığı ve tetiklediği bir dönemdir. Hareketsizlik ve buna bağlı olarak enerji harcamada azalma gibi hatta aşırı alkol tüketimi sonucunda da bel çevresinde simit bölgesinin yağlanmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle su içmek ve beslenmemize dikkat etmek önemlidir. Limonlu su da hem bu durumu destekleyici hem de vücuttaki toksinleri arındırmamız için en büyük yardımcımız olacaktır. Dolayısıyla sabahları aç karna limon suyu tüketimi elbette ki yağ yakımını destekleyerek kilo vermeyi kolaylaştıracaktır. Bel ve karın yağlarından nasıl kurtulacağız? Bu haberimizde akitgazetesi olarak kilo kaybı için üçlü karışımdan bahsedeceğiz.

Belinizi çepeçevre saran yağ kütlesinden kurtulmak istiyorsanız, önce yediklerinizi kontrol altına almanız gerekiyor; ama egzersiz de şart.

Belin incelmesi için ne yapmalı?

Spor yapmasanız dahi bel çevrenizdeki hücreleri toparlayacak ve sıkılaştıracak olan korseler, belini inceltmeniz için hem en hızlı hem en etkili yollardan biridir. Eğer ki bel inceltici korseniz aynı zamanda spor yaparken kullanıma uygun bir modelse, incelme süreciniz çok daha hızlı ve verimli geçecek.

Ambalajında yağı az olduğu belirtilen süt ve yoğurtları tüketmeye gayret gösterin. - Ana öğünlerde yemekle beraber salata yemeyi ihmal etmeyin. - Her gün 2-3 bardak bitki çayı tüketin. - Sağlıklı karbonhidratlı besinler bel çevresini inceltmeye yardımcı olacaktır.

Su içmek beli inceltir mi?

Aynı zamanda su içmeyi alışkanlık haline getirerek bir spor rutini oluşturduğunuzda bel bölgenizdeki fazlalıklardan ve yağ oranından daha hızlı bir şekilde kurtulabilirsiniz.

Bel bölgesindeki yağlardan kurtulmanın 10 etkili yolu.

Ödem ve şişkinlik yapan yiyeceklerden uzak durun. Toksin içmeyi bırakın. Doğal beslenmeye çalışın. Süt ürünleri almaz ve eğer yetersiz uyursanız kilo verme süreciniz yavaşlayacak ve bu da belinizin daha uzun sürede incelmesine neden olacak. Yedikleriniz ne yiyor sorusuna ise Organik işlenmemiş Hindistan cevizi yağına sofranızda yer açın diyebiliriz. Bol bol su için. Karın bölgenizi sıkılaştırın.

Kilo Kaybı İçin üçlü karışım tasvirimiz ise şöyle:

Malzemeler

*800ml su

*1 çorbba kaşığı yeşil çay

*1 kabuk tarçın

*3 defne yaprağı

Evde en kolay nasıl kilo verilir? Bel bölgesindeki yağlardan nasıl kurtulabiliriz? İşte o tarifin yapılışı

Suyumuzu tencereye koyarak kaynatalım daha sonra yeşil çayı kabuk tarçını ve defne yapraklarını ilave edelim 5 dakika sonra ocağın altını kapatın ve 15 dakika ağzı kapalı olarak soğumaya vazgeçin. Daha sonra süzgeçten geçirin. İlk çayınızı kahvaltıdan evvel içmeniz daha tesirli olur gün içerisinde 2 fincan daha için eğer kilo kaybınızın daha fazla olmasını isterseniz egzersiz ile kilo kaybınızı süratlendirebilirsiniz.

Az yemek yiyerek göbek erir mi? diye merak edenler için doğrudan eritmez. Lakin kasların görevi yağları yakmaktır ve mekik de karın kası oluşturur.

Yürüyüş yan yağları eritir mi?

Yürüyüşle göbek erir mi sorusunun cevabı; kesinlikle evet, yürüyerek göbeğinizde biriken yağlardan kurtulabilirsiniz olacak.

İşte belinizi inceltmek için 3 egzersiz.

İşte bel bölgesini inceltmek için 3 egzersiz. Bu bel inceltme hareketleri sayesinde beliniz incelecek, sırtınız güçlenecek ve omurganız esneyecek. Böylece daha uzun boylu ve zarif görünürken, forma da girmiş olacaksınız. Tabii bu egzersizlerden hızlı sonuç almak için yukarıda söylediğimiz gibi eşzamanlı olarak sağlıklı beslenme programı da uygulamak gerekiyor.

Egzersizlerden randıman almak için haftada üç ila dört kez yapmanızı öneriyoruz. Ayrıca egzersiz esnasında karın, sırt ve bacak kaslarınızı sıkın.

Bel inceltme hareketi : Leg circles

Bu egzersizde, bacak kaslarınız çalışırken karın ve bel bölgesi kaslarınız da harekete dahil olur. Oldukça etkili ve kolay bir harekettir.

Sırtüstü yatın, sağ bacağınızı kırıp, dizinizi karnınıza doğru çekin ve sonra bacağınız dümdüz ve ayak parmak ucunuz tavana bakacak şekilde bacağınızı yukarı doğru uzatın. Ayak parmak ucunuzla tavanda küçük daireler çizdiğinizi düşünün. 10. daireyi tamamladığınızda durun ve ters yönde 10 daire daha çizin. Aynı hareket setini diğer bacağınızda da uygulayın.

Bu harekette karın kasları kontrolünüz tam olmalı ve çok büyük daireler yerine küçük daireler çizerek kalçanızın sağa sola hareketlerle devrilmesini engellemelisiniz.

Bel inceltme hareketi : Plank

Plank, klasik bir pilates egzersizidir. Karın ve bel bölgesi kaslarını çalıştırır.

Yere diz çöküp elleriniz omuzlarınızın altında olana kadar ellerinizle ileriye doğru yürüyün. Vücudunuzun tüm ağırlığı elleriniz ve dizlerinizin üzerinde olacak şekilde, karnınızı içeride tutmaya çalışıp 5'e kadar sayın. Bu harekete push-up eklenebilir. Aynı pozisyonda kollarınızı kırıp gövdenizi yere hafifçe yaklaştırın ve sonra ellerinizle yeri iterek dirseklerinizi düzleştirip gövdenizi kaldırın.

Bel inceltme hareketi : Saw

Bu hareket, klasik crunch hareketindeki gibi yere sırtüstü yatmaya gerek duymadan karın ve bel bölgesindeki kaslarınızı kuvvetlendirir.

Yere oturup bacaklarınızı kalça mesafesinden biraz daha fazla ayrı olacak şekilde aralıklı ve öne uzatın. Sağ eliniz sol ayak parmaklarınıza değecek şekilde eğilin, tekrar düz oturur pozisyona dönün, sonra sol eliniz sağ ayak parmaklarınıza değecek şekilde omurganızı döndürüp eğilin.

Hatırlatma!

Bu egzersizleri 10 kez ve hiç ara vermeden yapın. Her 10 tekrarlık setin arasında 1 dakika dinlenerek 3 set tekrar edin. Unutmayın ki yaptığınız egzersizlerden hızlı ve sağlıklı bir netice almak istiyorsanız beraberinde mutlaka amacınıza yönelik bir beslenme programı uygulamalısınız.

Sırt ve kol altı Yağlarını Eritme egzersizleri

Sırt yağlarını eritme hareketleri içerisinde en bilineni ağırlık kaldırmak. Bu sevimsiz fazlalıklarla mücadele etmenin yolu, kol ve sırt kaslarını olabildiğince güçlendirmekten geçiyor."Sırt yağları nasıl erir?" sorusunun cevabı bol bol yük taşımaktan geçiyor. Komşularınıza alışverişlerinde yardım etmek için gönüllü olabilirsiniz. Kollarınızda aynı yük etkisini yaratmak için şınav çekmeniz de mümkün. Kollarınızı güçlendirmek ve sırtınızda oluşan yağ kütlelerini çözmek için günlük egzersiz listenize mutlaka şınavı da dahil edin.Plank, son dönemde özellikle profesyonel sporcuların ve spor salonlarının favori pozisyonlarından biri. Çok basit göründüğü halde çok zor bir hareket. Plank yaparken bir tahta gibi dümdüz durmanız gerekiyor. Hiç hareket etmemek ne kadar zor olabilir ki diye düşünüp bu hareketi hafife almayın. "Sırt ve omuz yağları nasıl eritilir?" arayışında olan kişilere de plank egzersizi kesin bir çözüm sunuyor. Pilates topunuz varsa, plank yaparken bu pilates topundan da yardım alabilirsiniz. Özellikle üst kollarınızı çalıştırmak için iki elinizle topa yaslanın ve vücudunuzu kırmadan öylece kalın. Dümdüz bir pozisyonda kalma sürenizi zaman içinde giderek artırmaya çalışın.

Bölgesel yağlanmaların içinde en inatçısı ise muhtemelen sırt yağları! Vücudun sırt ve koltuk altı bölümlerinde göbek, kol ve bacaklara göre daha az yağlanma görülür; ancak bu bölgelerinde yağlanma olan kişiler de kolay kolay bu sorundan kurtulamazlar. Sırt bölgesindeki yağlardan kurtulmanın en etkili formülü ise elbette doğru egzersizleri doğru aralıklarla uygulamakta saklı. Haftanın her günü bu egzersizlerden en az birini yapmayı alışkanlık haline getirerek sırtınızdaki yağlara kolayca veda edebilirsiniz. Egzersize başlamadan önce mutlaka ısınmayı, sırt ya da bel bölgenizde herhangi bir rahatsızlığınız varsa doktorunuzdan görüş almayı unutmayın.