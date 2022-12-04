'Bekleyin İslam’ın ışıl ışıl günleri yakındır…'

İçimden derin bir ah çekiyorum,

Zıtlıkların çatışmasıyla ziyade geriliyorum,

Bakıyorum insanlar çatışıp, kırılıyor,

Ortada sadece yakıp yıkan kötü niyetler var.

Dörtlükte anlattığım gibi konum; tarihsel çatışma ve ziyade kötü niyetler.

Müslümanların ahlakı ve de bu güzel ahlakı içinde yoğuran Türk milleti için dünyanın göz bebeği desek hiç de abartı olmaz. Şimdi tek tek Avrupalı, Amerikalı hatta Çin, Japonya gibi ülkelerin içinde; bilim için bilim yapan insanların İslam Bilimi, ahlakı, heybeti için zikir ettikleri övgüleri söylemekle vakit kaybetmeyeceğim. (lakin bu iddiamın araştırıldığında tasdik edileceğini de açıkça beyan ediyorum.) Dünya da İslam’dan başka inanılmaya değer bir inanç, milletlerin içerisinde tarihi İslam’la dolu önce Türk sonra Arap milleti gibi bir millet yoktur. Arap milletinin şanı Efendimiz(sallallahu aleyhi vesellem)’den gelir. Türk milletinin şanı ise; Allah’a ve Resulüne ziyade tabi olmasından gelir. O zaman bu millet ve inanışlara hücumlar kaçınılmazdır. Peki, nedir bu İslam zihniyetinin temel dayanağı? Ve de en çok neye hücum ediliyor?

İlk emir “OKU”dur. İnsanların tarihten beri kitaplarını okumamalarını, düşünmemelerini ve de sonunda hantal bir insan olmalarını hedefliyorlar. Tarihsel kısa bir gözlem yapalım mı?

Bir zamanlar kanlı, bıçaklı gövdesel savaşlar vardı. İnsanların külli yok ediliyorlardı. Amma Müslümanlar, en son Çanakkale savaşında, hatta Bosna’da gösterdiler ki; bu şekilde baş edilemeyecekler. Sonra beyinlerine zehirli düşüncelerle müdahale edilmeye çalışıldı. Sağ-sol mücadelesi gibi. Ama biz kardeştik. Kavga etsek de anladık ki; biz bir bütün vücuduz. Biz İslam’ız.

Şu an ise beyin iptali gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Akıllı telefonlar ile beynimizin düşünme kabiliyeti yok edilmeye çalışılıyor. Kâinattaki en üstün varlık olan insanın kabiliyetlerini öldürmeye çalışıyorlar. Bu oyunların temelinde kötü niyet var.

Bu kötü niyet sahiplerine sesleniyorum!

Öyle İslam gençleri var ki; akıllı telefonlara itibar etmiyorlar, hatta tuşlu telefonun bile hayatlarında gereksiz olduğunu düşünüyorlar.

Ziyade Hamdolsun, gönlünde Rabi’sinin sevgisiyle yoğrulup, bin kişiye bedel İslam gençlerimize. Bekleyin İslam’ın ışıl ışıl günleri yakındır…