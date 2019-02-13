Beklenmedik hamle! Suriye'ye uçuşları tekrar başlatacaklar Ürdün, Suriye'ye havayolu ulaşımının tekrar başlaması yönünde karar alacağını duyurdu.

Ürdün parlamentosunun Ürdün-Suriye Dostluk Komitesi Başkanı Tarık Huri, Amman yönetiminin birkaç gün içinde Suriye'yle havayolu ulaşımının yeniden başlaması yönünde karar alacağını belirtti. Havayolu ulaşımının tekrar başlayacağını belirten Huri, şu açıklamayı yaptı: "Ürdün, birkaç gün için Suriye'yle havayolu ulaşımını yeniden başlatacak ve ayrıca kendi seferlerini düzenlerken Suriye hava sahasını kullanmaya başlayacak" Huri, sene başında Amman yönetimine yaptığı çağrıda Suriye'yle havayolu ulaşımı krizinin en şiddetli döneminde durdurulduğunu anımsatarak, Suriye hava sahası üzerinden yapılan uçuşların durdurulmasına dair kararın iptal edilmesini istemişti.

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