Beklenmedik çıkış! Yeni siber tehdit: Mısır

Dünya çapında akıllı ağlara yapılan saldırılar gittikçe artmaya devam ediyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, şimdiye kadar saldırıların kaynaklandığı ülkelerde birincilik Rusya ve ABD arasında sürekli el değiştirirken, Mısır beklenmedik bir şekilde 3. sıraya yükseldi. Diğer yandan zararlı yazılım aileleri arasına yeni katılan GandCrypt etkisini göstermeye devam ederek tehdit listesinde WannaCry’dan sonra ikinci sıraya yükseldi.

E-posta ile siber saldırıda Türkiye ilk sırada

Trend Micro’nun güvenlik istihbarat birimi TrendLabs, küresel siber saldırı raporuna göre, Temmuz’da 4 milyar sınırına yaklaşan siber saldırı sayısı, Ağustos’ta bu sınırı aşarak 4,3 milyar seviyesine ulaştı. Engellenen saldırıların yüzde 87’sini bir önceki aya göre artış gösteren e-posta yoluyla gerçekleştirilen saldırılar oluşturdu. Trend Micro Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Hasan Gültekin, Orta Doğu’da e-posta yoluyla gerçekleştirilen saldırıların en çok tespit edildiği ülkenin Türkiye olduğunu belirttikten sonra sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’deki saldırılar Orta Doğu’daki diğer ülkelerin toplamından daha fazla. Son dönemde .XLS ekli e-postalarla gerçekleştirilen saldırılarda düşüş olsa da hala ilk sıradaki yerini koruyor. .DOCX ve .XLSX ekli e-posta saldırıları da ardından geliyor.”

Ev ağları tehdit altında

Rapor evlerdeki ağların daha fazla tehditle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor. Ağustos’ta dünya genelinde akıllı ev ağlarına 90 milyona yakın saldırı gerçekleştiğini belirten Gültekin, Trend Micro Smart Home Network (Akıllı Ev Ağı – SHN) kullanan cihazların sayısının 2 milyondan fazla olduğunun altını çizdi. Gültekin “Ocak’tan bu yana her ay artan grafik gösteren saldırılar, son iki ayda yüzde 80 arttı.Ağırlıklı olarak masa üstü / dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlara yönelik saldırılar gerçekleşiyor. Kripto para alım – satımında kullanılan cihazlar, kripto para madenciliği amacıyla gerçekleştirilen saldırıların odak noktası oluyor. Şimdiye kadar saldırıların kaynağı Rusya ve ABD arasında sürekli el değiştirirken bu ülkeler arasına Ağustos ayında Mısır da katıldı. Bu nedenle kullanıcılar ev ağlarının güvenliğine daha çok dikkat etmeli” ifadelerini kullandı.

Riski artarak devam edecek

Haziran ve Temmuz boyunca düşüş gösteren zararlı site sayısı, Ağustos’ta az da olsa artış gösterdi. Gültekin, web siteleri üzerinden yapılan saldırıların kış döneminde artarak devam edeceğine değindi ve “Türkiye merkezli zararlı web siteleri Orta Doğu’da yine liderliği kimseye bırakmadı. Türkiye, Avrupa’da ise Fransa, Hollanda ve Almanya’nın ardından 4. sırada bulunuyor” açıklamasında bulundu.