0553 313 94 23

Beklenen kar geldi

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağmaya başladı

23 Şubat 2019 Cumartesi 00:28
Beklenen kar geldi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava akşam saatlerinde başlayan sağanağı kara çevirdi.

Etkili şekilde yağan kar kısa sürede Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerini beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışı tipi şeklinde devam ediyor.

- Ulaşımda aksama

Hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle ulaşımda aksamalar görülüyor. Pek çok araç tipi nedeniyle yolda kalırken, Kofçaz'da yoldan çıkan bir aracın devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışma yürütüyor.

Kar yağışının yarın öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 00:28
  1. kar
  2. tipi
  3. yağış

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bomba iddia! Onur Kıvrak sezon sonu geri dönüyor...
    1. Bomba iddia! Onur Kıvrak sezon sonu..
    2. Beklenen kar geldi
    3. "Mobil uygulamalar hassas bilgileri..
    4. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin:..
    5. ABD'den bazı KDC'li yetkililere..
    6. Maduro tarafından düzenlenen konser..
    7. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan..
    8. Bodrumluların 'tanzim' isteğine..
    9. Orhan Kemal kimdir? Eserleri nelerdir?
    10. Hacı Bayram-ı Veli Ankara’da anıldı
    11. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası..
    12. GÜNDEM ÖZETİ / 23 Şubat 2019
    13. Polis otosunda tecavüz davasında karar!
    14. Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın:..
    15. Maçın ardından
    16. FETÖ'nün Kuzey Makedonya'daki Zaman..
    17. İranlı dilbilimci Yedullah Semere..
    18. İstanbul'da felaket: 1 ölü!
    19. Okan Buruk: “Erol hoca herhalde başka..
    20. KADEM’in 46. temsilciliği Bayburt’ta..
    Soylu ilk kez açıkladı: ABD, Karayılan'a bakın ne vermiş!
    Soylu ilk kez açıkladı: ABD, Karayılan'a bakın ne vermiş!
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    7.2 şiddetinde depremi atlattık! Ekonomiye cemre düştü
    7.2 şiddetinde depremi atlattık! Ekonomiye cemre düştü
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Abdullah Öcalan'ın imha edilen portresinin yerine Erdoğan'ın portresi yapıldı! İşte yeni hali...
    Abdullah Öcalan'ın imha edilen portresinin yerine Erdoğan'ın portresi yapıldı! İşte yeni hali...