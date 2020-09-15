Beklenen haber geldi! Türkiye’deki aşı gelişmesini resmen duyurdular

Tüm dünyaya yayılan koronavirüste aşı gelişmeleri duyurulmaya devam ediyor. Virüse karşı aşı geliştiren firma Sinovac Biotech şirketinin Genel Müdürü Helen Yang, Türkiye’de aşı için klinik deneylere başlandığını söyledi.

Türkiye'deki ortaklarımızla yaptığı çalışmalarda heyecanlı olduklarını dile getiren Helen Yang, aşı için Türkiye’den onay aldıklarını belirtti.

‘Aşıdan ilk yararlanacaklar arasında Türkiye olacak mı?’ sorusuna cevap veren Helen Yang, Türkiye’de olduklarından memnuniyet duyduklarını belirterek, ‘’FAZ-3 deneyleri için hazırlanıyoruz. Bu son aşama ve üçüncü FAZ deneylerini yapıyoruz. Dolayısıyla çok heyecanlıyız başardıklarımız konusunda’’ dedi.

Hangi ülkelerde ve ırklarda denemeler yapılıyor? Bunlar arasında Türkler var mı?

Helen Yang, ‘Sinovac, Covid-19 aşısını geliştirmeye başladı. Ocak'ın sonundan beri bunun üzerinde çalışıyoruz. Çin'de o dönemde Covid-19 yaygındı. O dönemden sonra Çin'de, klinik öncesi testlerimizi gerçekleştirdik’ dedi.

Şirket, hayvanlar üzerinde denenen testin sonuçlarını Mayıs'ta, Science Dergisi'nde yayınladığını söyledi.

"Çin'de yaptığımız çalışmalar sonucunda biz Çin'de ilk ürünlerden birini onaylattık’’ diyen genel müdür, aşının acil durumda kullanılabilir olduğunu, klinik testlere başlandığını ve Brezilya, Endonezya gibi ülkelerde de testlerin olduğunu belirtti.

Aşının yan etkilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Helen Yang şunları söyledi:

FAZ-1 ve FAZ-2 çalışmaları için de yayın çalışmaları var. Diğer ülkelerdeki FAZ deneylerini gerçekleştirdikten sonra toplumla daha fazla veri paylaşmayı planlıyoruz. Amacımız, aşıyı tüm sağlıklı popülasyona yaymak. Bu aşının koruma sağlayıp sağlamadığını anlamaya çalışıyoruz. Inactive aşıyla birlikte çalışıyoruz çünkü inactive aşıların güvenli ve teknolojik olarak onaylandığını biliyoruz. Bu aşı da diğer aşılar gibi kullanılabiliyorlar. İnsanlar yıllardır inactive aşıları kullanabiliyorlar. Biz de bir metot üzerinde ilerliyoruz. Amacımız potansiyel belirsizlikleri engelleyebilmek.

Aşının üretim süreci başladı mı? Piyasaya 2021 ortalarında mı sunulacak?

Helen Yang şöyle cevap verdi:

Sinovac, yeni bir tesisin yapımını tamamladı. Çin'deki bu tesiste aşının üretimi yapılacak. Zaten tesiste aşının üretimi başladı. FAZ'lar beklendiğimiz doğrultuda geçtiğinde ticari üretim de başlayacak. FAZ-3 çalışmalarını yapsak da, şirket risk almayı istiyor ve erken yatırıma başlamak istiyor. FAZ-3 başarılı olduktan sonra insanlar aşıyı hemen kullanabilecekler.

Her şeyin yolunda gitmesi halinde bu yıl sonunda FAZ-3'ün verileri hazır olacak. Sonuçların başarılı olması halinde Sinovac'ın daha fazla üretim yapması hedeflenecek.