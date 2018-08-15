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Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz olacak

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan köprü ve otoyollardan geçişler ücretsiz olacak. Ücretsiz geçiş tarifesi 18-27 Ağustos tarihleri arasında uygulanacak.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 08:16
Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz olacak

Kurban Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişlerin ücretsiz olmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Kurban Bayramı dolayısıyla 18 Ağustos Cumartesi günü saat 00.00'dan başlayarak, 27 Ağustos Pazartesi saat 07.00'ye kadar "yap-işlet-devret" projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

Aynı karar kapsamında, 21 Ağustos Salı günü saat 00.00'dan başlayarak, 24 Ağustos Cuma günü saat 24.00'e kadar belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 08:16
  1. Karayolları Genel Müdürlüğü
  2. Kurban Bayramı
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
  5. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
  6. yap-işlet-devret
  7. Resmi Gazete

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