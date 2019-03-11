0553 313 94 23

Beklenen gün geldi! Halkalı-Gebze banliyö hattı yarın açılıyor

Halkalı-Gebze arasında bulunan banliyö tren hattı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yarın açılıyor. Açılış öncesi banliyö tren hattında gün boyu aralıksız olarak test seferleri düzenleniyor.

11 Mart 2019 Pazartesi 12:17
Beklenen gün geldi! Halkalı-Gebze banliyö hattı yarın açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yarın açılışı gerçekleşecek olan Halkalı-Gebze arasında bulunan banliyö tren hattında test seferleri aralıksız olarak devam ediyor. Trenler içinde yolcular varmış gibi belirlenen sefer sürelerinde istasyonlardan çıkarak her istasyonda duruyor. Seferler sırasında sinyalizasyon sistemlerinin son kontrolleri yapılıyor. İstasyonların içinde ise güvenlik görevlilerinin nöbet tuttuğu görüldü. Devam eden test sürüşleri ise havadan görüntülendi.

105 dakikada seyahat edilebilecek

Görüntülerde yan yana duran çok sayıda tren rayları adeta otobanı andırdı. Tren hattı boyunca bulunan yaya köprüleri de kullanılabiliyor. Bazı yaya köprülerinde bulunan engelli asansörleri ise henüz çalışmıyor. Hızlı tren entegrasyonu projesi tamamlandığına günde 1 milyon yolcu taşınması hedefleniyor. Halkalı-Gebze arasında bulunan tren hattının Marmaray ile entegrasyonu sağlandığında Gebze'den Halkalı'ya 105 dakikada seyahat edilebilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:17
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Halkalı-Gebze
  3. banliyö hattı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şair ve yazar İsmet Özel, kalp krizi geçirdi
    1. Şair ve yazar İsmet Özel, kalp krizi..
    2. "Turizmi 81 ile yayan çalışmalar..
    3. Cezayirli hakimlerden seçim denetimine..
    4. Devlet televizyonu duyurdu! Hasarsız..
    5. Antalya'da ormanlık alanda ceset..
    6. Topçam Gölü turizmin yeni gözdesi
    7. "Tekrar pozitif bir büyüme dönemine..
    8. Serbest piyasada altın fiyatları
    9. Ordu Çocuk Kütüphanesi Mayıs’ta açılıyor
    10. Yıllıklandırılmış cari açık yaklaşık 9..
    11. Manisa’dan ’İstiklal de istikbal de..
    12. Tepebaşı’nda Topluma Hizmet..
    13. Hırsızlık çetesi çökertildi
    14. Kızıldere 1 Jeotermal Enerji..
    15. Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi..
    16. 2019 INAS Kayak Dünya Şampiyonası’nda..
    17. Akşener hakkında bomba yazı! "Aynaya..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yücel Yılmaz’ın..
    19. Seyir halindeki tır alev topuna döndü
    20. Tatvan, muaythai milli takım..
    21. Adana Tiyatro Festivali yerli ve..
    22. Ruhsatsız silah operasyonu: 2 gözaltı
    23. Vali Günaydın, "İstiklal Marşı, milli..
    24. ANALİZ - Cezayir devlet başkanlığı..
    25. Kocaeli'de binlerce Pisa Kulesi var!
    26. Diyanet- Sen Bilecik İl Temsilciliği..
    27. Lider şampiyonluğa bir adım daha..
    28. Dünya Silah Ticareti raporu yayınlandı
    29. Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesine..
    30. AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı istifa..
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var