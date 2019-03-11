Beklenen gün geldi! Halkalı-Gebze banliyö hattı yarın açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yarın açılışı gerçekleşecek olan Halkalı-Gebze arasında bulunan banliyö tren hattında test seferleri aralıksız olarak devam ediyor. Trenler içinde yolcular varmış gibi belirlenen sefer sürelerinde istasyonlardan çıkarak her istasyonda duruyor. Seferler sırasında sinyalizasyon sistemlerinin son kontrolleri yapılıyor. İstasyonların içinde ise güvenlik görevlilerinin nöbet tuttuğu görüldü. Devam eden test sürüşleri ise havadan görüntülendi.

105 dakikada seyahat edilebilecek

Görüntülerde yan yana duran çok sayıda tren rayları adeta otobanı andırdı. Tren hattı boyunca bulunan yaya köprüleri de kullanılabiliyor. Bazı yaya köprülerinde bulunan engelli asansörleri ise henüz çalışmıyor. Hızlı tren entegrasyonu projesi tamamlandığına günde 1 milyon yolcu taşınması hedefleniyor. Halkalı-Gebze arasında bulunan tren hattının Marmaray ile entegrasyonu sağlandığında Gebze'den Halkalı'ya 105 dakikada seyahat edilebilecek.