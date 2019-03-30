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Beklenen buluşma gerçekleşti! Erdoğan, genç Yusuf'la görüştü

Seçim broşürü dağıtırken İYİ Partili yobazın sözlü tacizine maruz kalan Yusuf Özoğul, TRT'nin Dolmabahçe'deki özel yayını öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Erdoğan, anneannesinin ölümü nedeniyle başsağlığı dilediği Yusuf'a "İyi ki varsın" dedi.

30 Mart 2019 Cumartesi 10:26
Beklenen buluşma gerçekleşti! Erdoğan, genç Yusuf'la görüştü

AK Parti'nin seçim broşürlerini dağıtırken, İYİ Parti Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mine Koraş'ın sözlü tacizine maruz kalan Yusuf Özoğul'un yaşadıkları, sosyal medyada hızla yayılmıştı.

Davet Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Tepki çeken gelişmeleri memleketi Bayburt'ta anneanesinin cenazesinde öğrenen Yusuf, Cumhurbaşkanlığı'ndan davet aldı. İstanbul'a doğru yola çıkacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşma fırsatı bulduğunu dile getiren Özoğul, "Tek dileğim buydu." dedi.

Anneannesi nedeniyle başsağlığı diledi

Dileği kabul olan Yusuf Özoğul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe'deki TRT ortak yayını öncesi biraraya geldi. Cumhurbaşkanı, Özoğul'a başsağlığı diledi.

"Yusuf tam bir ahlak dersi verdi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayla ilgili, "Meral Hanım'ın yanındaki yandaşları bu ama öbür tarafta Yusuf'umuzun duruşu bu. Yusuf'un bugün de bir defin olayı vardı. Arkadaşlar da onu bu akşam buraya davet etti. Bu akşam da çıktı buraya geldi. Şimdi bir şey var. O, mensubu olduğu partinin broşürünü dağıtıyor. Ben tabii Yusuf'u bu sebeple şahsım, partim, milletim adına kutluyorum. Demek ki lise mezunu da olarak bizim böyle gençlerimiz var. Yusuf'un yaptığı, o provokatör kadına ve onun temsil ettiği zihniyete verilen bir ahlak dersidir. Tam bir ahlak dersi verdi. Yusuf'u gerçekten şahsım, milletim adına kutluyorum. Demek ki bizim böyle gençlerimiz var. Yusuf'un yaptığı, o provokatör kadına ve onun temsil ettiği zihniyete tam bir ahlak dersidir. Meral Hanım'ın da bundan ders alması lazım.

"Yusuf olarak hangi Yusuf'un izinden gittiğini biliyor"

Olayı makarnaya niye getiriyorsun? Makarna işi AK Parti'nin işi değil ki. Makarna işi CHP'nin işi. Halkı 'göbek kaşıyan, makarnacılar' olarak küçümseyen onlar. Ha biz halkımıza sosyal belediyecilik olarak gerekli yardımları yaparız. O da Yusuf olarak, hangi Yusuf'un izinden gittiğini biliyor. Onun için gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 10:26
  1. Bayburt
  2. İstanbul
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Yusuf Özoğul

YORUM YAZ

  • vatan sevdalısıvatan sevdalısı1 sa önce
    zihniyet ( kasetle cia ajanı ch): iyi dinle vatan sevgisi olanlara deriz diğerleri taraflarını belli etti halk olarak biz gördük:siz toplu mitinginizde neden chpli kadın kardeşimiz türkiye bayrağı açtırmadınız!!!! neymiş bölücü gruplar örgüttler varmış....arkanızı nereye dayadığınız belli...darısı göremeyen ve araştırma özürlüsü olup farkına varamayanlara....
  • Yapıcı Olmak LazımYapıcı Olmak Lazım3 sa önce
    Kul olmayı öğrenmiş bir kardeşimiz daha katıldı aramıza.
  • MuammerMuammer3 sa önce
    Delikanlim yolun acik olsun. Basin sag olsun.
  • Veli Veli 3 sa önce
    İyi ki varsın Yusuf

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