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Korona Virüs Beklenen aşıda flaş gelişme! Sabaha karşı duyuruldu
Korona Virüs

Beklenen aşıda flaş gelişme! Sabaha karşı duyuruldu

Çin'den sipariş verilen inovac aşısının ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşı Türkiye'ye geldi. İkinci sevkiyat aşıları taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı sevkiyatının planlandığı gibi aksamadan süreceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 07:45:00 -
Beklenen aşıda flaş gelişme! Sabaha karşı duyuruldu

Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ikinci partisinin bulunduğu THY'nin Pekin-İstanbul seferini yapan uçak, İstanbul Havalimanı'na geldi.

Kovid-19 aşılarını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçak, saat 06.15'te İstanbul Havalimanı'na indi.

6.5 milyon doz

Uçakla, inaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümünü oluşturan 6,5 milyon doz aşının getirildiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak" ifadesini de kullandı.

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Yorumlar

Yasemin

Hayırlı uğurlu olsun.
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