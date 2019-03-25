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Beklenen ’212 Fırsat Garajı’ kapılarını açtı

İstanbullu alışverişseverlerin merakla beklediği ve gelenekselleşen ’212 Fırsat Garajı’ etkinliği başladı.

25 Mart 2019 Pazartesi 09:39
Beklenen ’212 Fırsat Garajı’ kapılarını açtı

İstanbullu alışverişseverlerin merakla beklediği ve gelenekselleşen ’212 Fırsat Garajı’ etkinliği başladı. 7 Nisan tarihine kadar sürecek olan etkinlik genç, yaşlı ve çocuk herkese hitap ediyor.



Gelenekselleşen ve İstanbullu alışverişseverlerin merakla beklediği 212Fırsat Garajı etkinliği, ziyaretçilerin yoğun katılımıyla başladı. Dünyaca ünlü markalarda yapılan indirimler, vatandaşların yüzünü güldürdü. 7 Nisan tarihine kadar 212 Outlet Alışveriş Merkezi’nde sürecek olan etkinlikte ziyaretçiler, tekstilden ayakkabıya, ev dekorasyonundan mobilyaya, kırtasiyeden oyuncağa, zücaciyeden kozmetiğe kadar dünyaca ünlü markaları, düşük fiyatlarla bulabilecek. AVM’in kapalı otopark alanında projeye özel hazırlanan alışveriş alanında ziyaretçilere özel imkanlar sunuluyor. Uygun fiyatlarla satışa sunulan ürünler genç, yaşlı ve çocuk herkese hitap ediyor.



’’Gerçek fiyat üzerinden yüzde 80’e varan indirimler söz konusu’’


Etkinlik hakkında bilgi veren 212 Outlet Alışveriş Merkezi yetkililerinden Ecem Dizman, ’’Dünyaca ünlü markaları, en uygun fiyatlarla 3P otopark katında satışa çıkartıyoruz. Tekstilden ev dekorasyonuna, kadın giyiminden çocuk giyime ve erkek giyimine kadar aranılan her şey uygun fiyatlarla satın alınabilir. Gerçek fiyat üzerinden minimum yüzde 50’den başlayıp yüzde 80’e kadar indirimler söz konusu. Ziyaretçiler bu etkinliği öncesinden takip ediyor. Sabah erken saatlerde burada sıraya girerek gün boyunca alışveriş gerçekleştiriliyor. Bu etkinliği yılda 2 kez yapıyoruz. Birincisi Mart ayı sonu ile Nisan ayının başını kapsayan süreç. İkincisi ise Eylül ayının sonu ve Ekim ayının başı olan süreç. Bu etkinliğimiz 7 Nisan tarihinde sona erecek. Fırsat Garajı, AVM ile aynı zamanda açılıyor, akşam saat 10.00’da kapanıyor’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 09:39
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