0553 313 94 23

Beklediği karaciğer bulundu ancak nakilden sonra hayatını kaybetti

Samsun’da bir hastanede çalışan bir çocuk babası bir kişi uzun yıllar beklediği karaciğer nakli hayali gerçekleşti ancak hastanenin yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti.

14 Temmuz 2019 Pazar 11:35
Beklediği karaciğer bulundu ancak nakilden sonra hayatını kaybetti

Samsun’da bir hastanede çalışan bir çocuk babası bir kişi uzun yıllar beklediği karaciğer nakli hayali gerçekleşti ancak hastanenin yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti.


Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hizmet binasında görev yapan Adem Sancak (38), karaciğer nakli için uzun zamandır sıra bekledi. Adem Sancak’a müjdeli haber Erzurum’dan geldi. Erzurum’da hayatını kaybeden bir kişinin bağışlanan karaciğeri Samsun’a getirildi ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Adem Cancak’a nakil yapıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Adem Sancak yaşamını yitirdi.


Hayatını kaybeden Adem Sancak, hastanede mesai arkadaşlarını ve yakınlarını gözyaşına boğdu. Adem Sancak’ın naaşı görev yaptığı hastanenin önüne getirilirken Sancak için burada helallik alındı ve dua edildi.


Hastane önündeki törende konuşma yapan Başhekim Yardımcısı Dr. Sinan Demirkol, "Adem Sancak 2005 yılından beri birlikte çalıştığımız çalışkan, sevilen, sayılan, işini düzgün yapan, herkesin taktir ettiği bir arkadaşımızdı. Uzun süredir yaşadığı bir hastalık vardı. Karaciğer naklinden sonra bu acıyı bugün yaşıyoruz. Acımız büyük. Allah rahmet eylesin diyorum ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum" dedi.


Hastanenin önünde düzenlenen cenaze törenine, Başhekim Yardımcııları Dr. Sinan Demirkol, Bahadır Yazıcıoğlu,Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şule Akçay, Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Güven Akman, müdür yardımcıları, sendika temsilcileri, hastane çalışanları ve Sancak ailesi ve yakınları katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 11:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kozuva: "Firmalarımızla gurur duyuyoruz"
    1. Kozuva: "Firmalarımızla gurur..
    2. Kahrolsun kefereler
    3. Paralimpik basketbolcular, İstanbul'da..
    4. Halay çeken davetlilerden ’kalp’..
    5. Mavi derinliklerinin büyüleyen mabedi:..
    6. Başkan Ataç’tan 15 Temmuz mesajı
    7. Matlı: "Unutmadık, unutturmayacağız"
    8. Enes Ünal'a ABD'den vize engeli
    9. 15 Temmuz şehidimiz: Erol Olçak
    10. 400 yıllık mahallede üretici kadın..
    11. Adana’da kaçak içki operasyonu
    12. Kozuva: "En büyük hedefimiz güçlü..
    13. KKTC Başkonsolosundan Başkan Ataç’a..
    14. Memur Senve Eğitim Bir Sen’den 15..
    15. Kayseri polisinden uyuşturucu..
    16. Karaman’da Türk Devletleri Dil Kupası..
    17. Gökten koltuk düştü
    18. Aşırı yüke dayanamayıp düşen atı,..
    19. Belediyeler Birliğinden hizmet içi..
    20. Başkan Gür, şehit ve gazi ailelerini..
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!
    Kandil ve FETÖ bunların destekçisi
    Kandil ve FETÖ bunların destekçisi