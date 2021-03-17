Bekir Şahin kimdir? sorusu son dakika haberi olarak gündeme gelen HDP'tin kapatılması istemiyle açılan dava ile araştırılıyor. Bekir Şahin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı görevini yürütmektedir. İşte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in hayatına dair detaylar...

HDP'ye kapatma istemi davası

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, yazılı açıklamasında, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarından olan siyasi partilerin, toplumun ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunmayı amaçlayan kurumlar olduğunu belirtti.

Siyasi partilerin bu amaçlarını evrensel ve demokratik hukuk kuralları çerçevesinde barışçıl yollarla gerçekleştirmelerinin esas olduğunu vurgulayan Şahin, bununla birlikte Anayasa'nın 68/3. fıkrasında ve Siyasi Partiler Yasası'nın 90. maddesinde, siyasi partilerin faaliyetlerini Anayasa ve kanun hükümleri çerçevesinde sürdürmeleri gerektiğinin düzenlendiğini hatırlattı.

Yine Anayasa'nın 14. maddesinde, temel hak ve hürriyetlerden hiçbirinin, "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçlayan" faaliyetler biçiminde kullanılamayacağının öngörüldüğünü anımsatan Şahin, şunları kaydetti:

"Anayasanın 69. maddesinin 6. fıkrasında ve Siyasi Partiler Yasası'nın 103. maddesinde, bir siyasi partinin Anayasa'nın 68. maddesinin 4. fıkrası hükümlerine aykırı eylemlerinden ötürü temelli kapatılmasına, ancak bu nitelikteki fiillerin işlendiğinin ve odak haline geldiğinin Anayasa Mahkemesince tespit edilmesi halinde karar verileceği belirtilmiş, fıkranın devamında da bir siyasi parti, bu nitelikteki fiiller o partinin üyelerince yoğun bir şekilde işlendiği ve bu durum o partinin tüm organlarınca zımnen veya açıkça benimsendiği, yahut bu fiiller doğrudan doğruya anılan parti organlarınca kararlılık içinde işlendiği takdirde söz konusu fiillerin odağı haline gelmiş sayılacağına işaret edilmiştir."

Bekir Şahin kimdir?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olan Bekir Şahin 1 Mart 1960 tarihinde Çorum/Mecitözü'nde doğmuştur.

Çorum İmam Hatip Lisesini bitirmiş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Ankara/Etimesgut'da kısa dönem olarak yapmıştır.

İzmir ve Çorum Hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Şahin; sırasıyla Batman/Gercüş, Kastamonu/Küre, Aydın/Çine Hâkimliği, Ağrı/Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Adana Hâkimliği ve Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

16.12.2013 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Bekir Şahin, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 30.05.2019 tarihinde Yargıtay Ondördüncü Ceza Dairesi Başkanlığına seçilmiş, 04.06.2020 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Cumhurbaşkanınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilmiş olup halen bu görevi sürdürmektedir.

İngilizce bilen Şahin, evli ve iki çocuk babasıdır.