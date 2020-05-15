Bekir Pakdemirli'den koronavirüs aşısı açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koronavirüse karşı aşı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "Korona aşısı için anti-serum çalışmaları başladı. Bunu hayvanlara vermeye başlayacağız" dedi.

Türkiye koronavirüs salgınındaki başarılı mücadelesinin ardından aşı ve ilaç çalışmalarına da hız verdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koronavirüse karşı aşı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları:

Hayvanlar üzerindeki çalışmalara başlıyoruz. Hayvanlar üzerindeki çalışma Eylül ayına kadar sürecek. Covid-19 virüsünün kalıntılarını araştırma yönünden çalışmaları yapıyoruz. Heyecan verici gelişmeleri paylaşacağız.

Dünyanın birçok ülkesinden öndeyiz

Biz Sağlık Bakanlığımız ile koordine çalışıyoruz, diğer tüm kuruluşlara bilgi birikimimizin açık olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. En yakın zamanda inşallah gelişmelerle ilgili sizlere de ekstra bilgi sağlıyor olacağız. Dünyanın birçok ülkesinin önünde olduğumuzu da söyleyebilirim.

Marketlerden örnek alıyoruz

Marketlerden örneklerden sürüntü alıyoruz, korona taraması yapıyoruz. Türk topraklarında yetişen bitkilerle bir fayda sağlayabilir miyiz araştırılıyor. Arkadaşlarımız son sürat çalışıyor. İnşallah ipi Türk araştırmacılar göğüsler. Virüsün izolasyonu ve inaktif edilmesinde en hızlı hareket eden ülkelerden biriyiz.