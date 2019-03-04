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Bekir Pakdemirli: "Renkli taraftar patatesleri yakın zamanda piyasaya çıkacak"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Niğde’de Araştırma Enstitüsünde geliştirilen renkli patatesleri inceledi.

04 Mart 2019 Pazartesi 17:50
Bekir Pakdemirli: "Renkli taraftar patatesleri yakın zamanda piyasaya çıkacak"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Niğde’de Araştırma Enstitüsünde geliştirilen renkli patatesleri inceledi. Pakdemirli, renkli taraftar patateslerinin yakında piyasaya çıkacağını söyledi.


Bir dizi program için Niğde’ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Yeşilgölcük beldesinde seçmenlerle buluştu. Patates üreticilerine seslenen Pakdemirli, üreticilerin sorunlarını bildiklerini ve çözüm için çalışma yaptıklarını söyledi. Pakdemirli, "Artık yarınlara yönelik sarı-lacivert, sarı-kırmızı taraftar patateslerimiz de piyasaya çıkabilecek" dedi.


Niğde’de yerli tohum çalışmalarının yürütüldüğü Patates Araştırma Enstitüsü’nü ziyaret ederek çalışmalar hakkında enstitü müdürü Uğur Pırlak’tan brifing aldı. Burada üretilen renkli patates ciplerinin tadına bakan Pakdemirli, laboratuvarları gezerek serada patates hasadı yaptı. İncelemelerin ardında gazetecilere açıklama yapan Bakan Pakdemirli, enstitünün başarılı çalışmalara imza attığını belirtti.


Türkiye’nin tohumda kendi kendine yeterliliği sağlamak durumunda olduğunu ifade eden Pakdemirli, "Burada patateste çok önemli bir yeniliğe bugün itibariyle imza atmış bulunuyoruz. Bölgede bazı yasaklı, ekemediğimiz alanlar bulunuyor. Bölgede siğil gibi hastalıklar da var. Bu hastalıklardan tamamen arı, çok yakın zamanda piyasaya çıkacak yerli patates çeşitlerimiz de var. Bunlar Türkiye’nin toplam üretimini artıracak girişimlerdir" ifadelerini kullandı.



"Taraftar patateslerimiz piyasaya çıkabilecek"


Bakan Pakdemirli, renkli patates ciplerinin üretildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:


"Bugün aynı zamanda renkli patateslerimizi de gördük. Artık yarınlara yönelik sarı-lacivert, sarı-kırmızı taraftar patateslerimiz de piyasaya çıkabilecek. Çeşitli renklerde patateslerimizi gördük. Türkiye patateste tabi ki önemli bir ülke. 4-4,5 milyon ton üretimi ve tüketimiyle dünyada bir çok zamanda ilk 10’a giren bir ülke. Dünyada ortalama 35 kilogram patates tüketilirken Türkiye’de aşağı yukarı 50 kilogram patates tüketiliyor. Bu anlamda da patates tüketen bir ülke olarak kendi tohumumuza sahip olursak, yurt dışına tohumla ilgili paraları da göndermemiş olacağız. Katma değer, yerli ve milli olarak cebimizde kalmış olacak."


Ziyaret programına, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Rifat Özkan, AK Parti Niğde Milletvekilleri Selim Gültekin ve Yavuz Ergun, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin ile AK Parti Niğde Belediye Başkan adayı Emrah Özdemir de katıldı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 17:50
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