Bekir Emre Haykır kimdir? Özelleştirme İdaresi Başkanı Bekir Emre Haykır hayatı!

Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama kararları, bugünkü (9 Nisan 2022) Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete atama kararına göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Bekir Emre Haykır atandı.

Bekir Emre Haykır kimdir?

Bekir Emre Haykır 1980 yılında Ankara'da doğdu. Mesleki kariyerine avukatlık stajını tamamlamasının ardından 2003 yılında Sermaye Piyasası Kurulunda meslek personeli olarak başlamıştır. Burada Uzman Hukukçu, Denetçi ve Piyasa Denetim Grubu Başkanı olarak görev yapmıştır. 2013’te PwC İstanbul ofisinde finans hukuku hizmetlerinden sorumlu yönetici olarak çalışmaya başlamıştır. 2016 yılında ise Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2001 yılında mezun olan Bekir Emre Haykır, King’s College London’da Uluslararası Finans Hukuku, Bahçeşehir Üniversitesi’nde ise Avrupa Birliği Çalışmaları yüksek lisans programlarını tamamlamıştır. Bekir Emre Haykır, evli ve 2 çocuk babasıdır.