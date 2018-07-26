0553 313 94 23

Bekir Coşkun'dan Kılıçdaroğlu'na ağır hakaret: Yüzsüz!

Sözcü'nün 'göbeğini kaşıyan adam'ı Bekir Coşkun, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili, "Üzülerek ve sevenlerinden özür dileyerek yazıyorum, bunun tek adı var: Yüzsüzlük..." ifadesini kullandı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 12:00
Bekir Coşkun'dan Kılıçdaroğlu'na ağır hakaret: Yüzsüz!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği tüm seçimlerde hezimeti yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partide liderlik krizinin patlak vermesine neden oldu.

Muharrem İnce'yi genel başkan olarak görmek isteyen delegeler olağanüstü kurultay için imza toplamaya başladı.

Tüm ısrarlara rağmen koltuğundan vazgeçmeyen Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü yazarı Bekir Coşkun'u bile isyan noktasına geldi. CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazetenin yazarı, Kılıçdaroğlu'nun yaptığının yüzsüzlük olduğunu yazdı.

"BUNUN TEK ADI VAR..."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği 9 seçimin ardından parti önünde oturma eylemi yapıldığını, istifa için pankartlar asıldığını hatırlatan Bekir Coşkun, CHP Lideri'nin tüm bunlara rağmen kurultaya gitmediğini belirtti.

Coşkun, "Üzülerek ve sevenlerinden özür dileyerek yazıyorum, bunun tek adı var: Yüzsüzlük..." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 12:00
  1. bekir coşkun
  2. kemal kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çipras hükümetinden yangın mağdurlarına tazminat!
    1. Çipras hükümetinden yangın..
    2. Meteoroloji'den İstanbul için bir..
    3. Ehliyet yenileme evrakları 2018..
    4. Bedellilere özel şafak kartlı künye!
    5. Türk hacı adaylarını taşıyan otobüs..
    6. Almanya'dan Mesut Özil itirafı
    7. F.Bahçe'ye bir yıldız daha! Yönetim..
    8. ABD'nin gönderdiği silahları..
    9. Abdulkadir Selvi, İYİ Parti'deki..
    10. Günpınar Şelalesi nerede? Günpınar..
    11. Akrabasının kulağını kopardı! Nedenini..
    12. Bekir Coşkun'dan Kılıçdaroğlu'na ağır..
    13. Beşiktaş dev transferi bitirdi!..
    14. Meteoroloji'den son dakika İstanbul..
    15. CHP'nin Meclis'e soktuğu HDP'li PKK'ya..
    16. Flaş karar! Trabzonspor ligden çekiliyor
    17. Avrupa'nın göbeğinde FETÖ okuluna..
    18. Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 50..
    19. Kayısıyı suda kaynatıp içerseniz...
    20. Şehidi selamlayan bayrak
    Mustafa Kemal heykeline saldıran bakın kim çıktı
    Mustafa Kemal heykeline saldıran bakın kim çıktı
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Kediciklerin 'MaşaAllah' ve 'İnşaAllah'ının sırrı çözüldü!
    Kediciklerin 'MaşaAllah' ve 'İnşaAllah'ının sırrı çözüldü!
    CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti
    CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ormanda kızlı erkekli kamp kurmuşlardı... Üste çıkıp Akit'e iftiralarla saldırdılar!
    Ormanda kızlı erkekli kamp kurmuşlardı... Üste çıkıp Akit'e iftiralarla saldırdılar!
    Real Madrid, Müslümanlar için logosunu değiştirdi
    Real Madrid, Müslümanlar için logosunu değiştirdi