Bekir Bozdağ'ın yeni görevi ne oldu? | Bekir Bozdağ hangi göreve getirildi?

Yeni kabinenin açıklanmasıyla birlikte eski bakanların liste dışı olduğu görülmüştü. Bekir Bozdağ yeni Bakanlar Kurulu listesinde yer almayan isimlerden biri olmuştu. 27. Dönem milletvekili olarak Meclis’te bulunan eski Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın yeni görevi belli oldu. Peki Bekir Bozdağ hangi göreve getirildi? Bekir Bozdağ’ın yeni görevi ne oldu? İşte detaylar…

TBMM komisyonları üyeliklerine yapılan seçime dair karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Genel Kurulun 16 Temmuz tarihli 6. birleşiminde yapılan seçim sonucunda Anayasa Komisyonu Başkanlığına AK Parti'den Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Başkanvekilliğine Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Sözcülüğe Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Katipliğe Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz getirildi.