Bekir Aktürk kimdir? Bekir Aktürk nereli, kaç yaşında? Bekir Aktürk hangi görevlerde bulundu?

Resmi Gazete'nin 26 Şubat tarihli sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama kararları yayımlandı. Resme Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişliğine, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk atandı.

Bekir Aktürk kimdir?

Bekir Aktürk, 1976 yılında Sakarya’nın Akyazı ilçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Akyazı’da tamamladı. 1999 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2008 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim dalında Yüksek Lisansını tamamladı. 2000 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının açmış olduğu sınavı birincilikle kazanarak Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 2004 yılında Müfettişliğe, 2010 yılında ise Başmüfettişliğe atandı. 2011 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığına İş Başmüfettişi olarak atandı.

2011-2014 yılları arasında İş Teftiş Kurulu Başkanlığında Refakat Müfettişi olarak görev yaptı. 2014 yılı Aralık ayından 2016 yılı Haziran ayına kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Müsteşar ve Bakan Danışmanlığı görevlerinde bulundu. 14.06.2016 tarihinden itibaren Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaktadır. Diğer taraftan, inceleme ve görev kapsamında değişik Avrupa ülkelerinde çalışmalar yaptı. Yayınlanmış bir adet kitabı (İşsizlik Sigortasına Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım: Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye), çeşitli dergilerde yayımlanmış birçok mesleki makalesi, Hentbol Federasyonu Denetim Kurulu üyeliği bulunan Bekir Aktürk, evli ve iki çocuğu olup, İngilizce bilmektedir.