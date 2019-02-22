"Bekçilik uygulamasıyla asayiş olayları azaldı"

ERZİNCAN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bekçilik uygulamasıyla asayiş olaylarında ciddi bir azalma yaşandığını belirterek, "Genel olarak mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2017'ye göre 2018 gerçekleşmelerimizde yüzde 14,2 azalış, aydınlatma oranlarında ise yüzde 6,5 bir artış yaşandı." dedi.

Bakan Soylu, Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 1344 bekçinin yemin ettiği "1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçileri Yemin ve Sertifika Töreni"nde yaptığı konuşmada, bekçi alımı konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatını yerine getirdiğini belirtti.

Gelecek ay 8 bin yeni bekçi alınacağını açıklayan Soylu, "2016'dan itibaren toplam 9 bin 444 yeni bekçimiz göreve başladı. Öncekilerle beraber halihazırda 11 bin 382 bekçimiz görev başındadır. Eğitimleri ve işlemleri süren arkadaşlarımızın da göreve başlamasıyla mevcut sayıya 10 bin 200 arkadaşımız da eklenmiş olacaktır. Mart'ta 8 bin yeni bekçi alımına çıkacağız. 1971'de Türkiye'de yaklaşık 15 bin bekçi vardı ve o zaman nüfusumuz 35,7 milyondu. Şimdi ülkemiz ve şehirlerimiz daha kalabalık. Öyleyse bizim bu teşkilatı modernize etme ve sayısını arttırma çalışmalarımız sürecektir, sürmelidir." diye konuştu.

Soylu, yeni dönemin kendine ait sorunlarının yanı sıra yapılması ve atılması gereken yeni adımlar olabileceğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"24 Aralık-1 Şubat arasında 6 büyük ilimizde yaptığımız bir saha çalışmasında toplumun bekçilerimizden memnun olduğunu, hatta mahallesinde bekçi olmayan muhtarların mülki idareden sürekli olarak bekçi talebinde bulunduğunu, bekçilik uygulamasıyla asayiş olaylarında ciddi azalış yaşandığını gördük. Ankara'da 2017'de günlük evden hırsızlık sayısı 30'du, 2018'de bu sayı 10'a düştü. Üçte bir oranında azalttık. Ankara'daki günlük evden hırsızlık sayısı ise yüzde 67 azaldı. Aynı şekilde İstanbul'da günlük ortalama evden hırsızlık 2017'de 78'di, 2018'de 54’e düştü. İzmir aynı şekilde 19’dan 8'e düştü. Genel olarak mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2017'ye göre 2018 gerçekleşmelerimizde yüzde 14,2 azalış, aydınlatma oranlarında ise yüzde 6,5 bir artış yaşandı."

- "Trafik kazalarındaki ölümler yüzde 35 azaldı"

Soylu, suçu oluşmadan önleyip sokakları hırsızlık ve asayiş olaylarına karşı sürekli kontrol ederek, mağduriyetlerin oluşmasının engellenmesinin yanı sıra hem polis merkezlerinde hem de adliyede oluşan iş yükünün de azaldığını kaydetti.

Bütün bunların kendilerine doğru yolda olduklarını gösterdiğini anlatan Soylu, "Bu yolda ilerlemeye, daha güzel neticeler almaya, buradaki gençlerimizle şehirlerimizi neredeyse kapıları kilitlemeden yatabileceğimiz bir hale getireceğimize inanıyorum. Ayrıca bir rakam daha söylemek istiyorum. Son 4 ayda gerek polisimizin gerek jandarmamızın gerek korucumuzun gerek sahil güvenliğimizin hem koordinasyonu hem de motivasyonu en yüksek noktadadır. Son 4 ayda, kasım ayından itibaren bugüne kadar trafik kazalarındaki ölümlerde tarihimizde görülmeyen azalma meydana geldi, yüzde 35'lik azalma oldu." dedi.

- "Lütfen evlatlarınızı bu meslekte yalnız bırakmayın"

Soylu, güvenlik güçlerinin ailelerine seslenerek, "Lütfen evlatlarınızı bu meslekte yalnız bırakmayın. dualarınızla sizler de onlarla beraber olun. Bizim en sağlam, en kalın zırhımız, sizlerin dualarıdır." diye konuştu.

Bakan Soylu, yeni göreve başlayan bekçilere şöyle hitap etti:

"Polislik, bekçilik, jandarma, denizlerle sahil güvenlik, başkaları uyurken uyanık olma meslekleridir. Üzerinize aldığınız sorumluluk, bilesiniz ki çok büyüktür. Çoluk çocuk, ailelerimiz, malımız, canımız, namusumuz, vatan, bayrak, kıymetli bildiğimiz ne varsa sizlere emanettir. Vatandaşımızın huzurlu uykusunu uyuması, evinin kapısını kilitlediğinde gözünün arkada kalmaması, sizlerin sorumluluğundadır. Bu, az bir iş değildir, artık siz bulunduğunuz mahalledeki her evin bir ferdi, bir evladısınız."

Bugüne kadar birçok yemin törenine katıldığını, bu emaneti yüklenmeye hazır evlatlar gördüğünü aktaran Soylu, bekçilere şunları söyledi:

"Gençler, gecelerin karanlığını teslim almaya hazır mısınız? Çoluk çocuğunun rızkı için, sabaha karşı vardiyadan dönen babanın, nöbetten gelen hemşirenin, doktorun, canını, malını, namusunu korumaya hazır mısınız? Caddeleri, sokakları, esnafın dükkanını, vatandaşın dişiyle tırnağıyla kazandığı malını, evini arabasını korumaya hazır mısınız? Ben size desem ki 'Evlatlar Kato Dağı'nda belki Gabar'da, belki Pülümür'de, 3 bin metre rakımda bir toprak var, kıraçtır ama vatan toprağıdır, üstünde bir bayrak var ama ayyıldızlıdır, bizim bayrağımızdır' o toprağın üstünde, o bayrağın altında, bu vatan için şehadete mısınız? Allah sizlerden razı olsun."

- "Hukuk ve vicdanınızı rehber edinin"

Bekçilere çeşitli tavsiyelerde de bulunan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Meslek hayatınız boyunca, kendinize iki tane rehber edinin ve asla onları bırakmayın. Birincisi hukuktur. Hukuk dışı hiçbir işin içinde olmayın. Hukuka uymayan hiçbir teklife yüz vermeyin ve karşılaştığınız bir hadisede hukuk size neyi yapmanızı söylüyorsa onu yapın. İkinci rehberiniz de vicdanınız olsun. İşinizi yaparken, silahın ve üniformanın cazibesine kapılıp merhametinizi ve vicdanınızı elden bırakmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum, mesleklerinizde başarılar diliyorum."

Bakan Soylu, konuşmasının ardından 1344 bekçiden eğitimde en başarılı olan 3'üne başarı belgelerini ve hediyeler verdikten sonra, protokolle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tören sonunda yemin eden 1344 bekçi, keplerini havaya attı ve ilk düdüklerini çaldı.

Dönem birincisi Hakan Yılmaz'ın da bir konuşma yaptığı törende, Bakan Soylu, yanına gelen 15 aylık Alperen Aydın ve bir yaşındaki Mehmet Asaf Gürcüoğlu'nu sevdi, oyuncak jandarma arabası hediye etti.

Törene, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, Adalet Komisyon Başkanı Ümit Şahin, kurum müdürleri ve bekçi yakınları katıldı.

Bakan Soylu, yemin töreninin ardından Fevzi Paşa Caddesi'ndeki esnafa ziyarette bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

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