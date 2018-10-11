7 bin bekçi alımları ne zaman? Bekçilik sınav giriş belgesi 2018

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 7 bin mahalle bekçisini katacak. EGM geçtiğimiz aylarda mahalle bekçiliği için başvuruları kabul etmişti. 7 bin mahalle bekçisi alımı için başvuruda bulunan adaylar 21 Ekim’de sınava girecek. Bekçilik sınavını yapacak olan MEB, Bekçilik sınavına ilişkin sınav giriş belgesini yayınladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 7 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapacak. Haziran ayından ön başvuruları tamamlanan ve Temmuz ayından sağlık kontrolünden geçerek başvurularını şahsen tamamlayan adaylar 21 Ekim 2018 günü saat 10:00’da yazılı sınava girecek. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılan açıklamada 7 bin mahalle ve çarşı bekçisi alımı için sınava girecek adayların giriş belgelerinin 11 Ekim 2018 günü yayımlanacağını duyurdu. Buna göre adaylar erişime açıldığında www.meb.gov.tr adresinden sınav giriş belgelerine ulaşabilecek.

Bekçilik sınav soruları 22 Ekim’de sınav sonuçları ise 7 Kasım’da açıklanacak

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavının cevap anahtarı 22 Ekim günü www.pa.edu.tr adresinden yayımlanacak. Sınava giren adayların sonuçları ise 7 Kasım 2018 günü www.meb.gov.tr ve www.pa.edu.tr adresinden açıklanacak.