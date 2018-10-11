0553 313 94 23

7 bin bekçi alımları ne zaman? Bekçilik sınav giriş belgesi 2018

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 7 bin mahalle bekçisini katacak. EGM geçtiğimiz aylarda mahalle bekçiliği için başvuruları kabul etmişti. 7 bin mahalle bekçisi alımı için başvuruda bulunan adaylar 21 Ekim’de sınava girecek. Bekçilik sınavını yapacak olan MEB, Bekçilik sınavına ilişkin sınav giriş belgesini yayınladı.

11 Ekim 2018 Perşembe 18:03
7 bin bekçi alımları ne zaman? Bekçilik sınav giriş belgesi 2018

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 7 bin mahalle bekçisini katacak. EGM geçtiğimiz aylarda mahalle bekçiliği için başvuruları kabul etmişti. 7 bin mahalle bekçisi alımı için başvuruda bulunan adaylar 21 Ekim’de sınava girecek. Bekçilik sınavını yapacak olan MEB, Bekçilik sınavına ilişkin sınav giriş belgesini yayınladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 7 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapacak. Haziran ayından ön başvuruları tamamlanan ve Temmuz ayından sağlık kontrolünden geçerek başvurularını şahsen tamamlayan adaylar 21 Ekim 2018 günü saat 10:00’da yazılı sınava girecek. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılan açıklamada 7 bin mahalle ve çarşı bekçisi alımı için sınava girecek adayların giriş belgelerinin 11 Ekim 2018 günü yayımlanacağını duyurdu. Buna göre adaylar erişime açıldığında www.meb.gov.tr adresinden sınav giriş belgelerine ulaşabilecek.

Bekçilik sınav soruları 22 Ekim’de sınav sonuçları ise 7 Kasım’da açıklanacak

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavının cevap anahtarı 22 Ekim günü www.pa.edu.tr adresinden yayımlanacak. Sınava giren adayların sonuçları ise 7 Kasım 2018 günü www.meb.gov.tr ve www.pa.edu.tr adresinden açıklanacak.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 18:03
  1. 7 Bin Bekçi Alımı
  2. 7 Bin Bekçi alım sınav giriş belgesi
  3. egm bekçi alımları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Silah ruhsatsız çıkarsa Arda ne kadar ceza alır?
    1. Silah ruhsatsız çıkarsa Arda ne kadar..
    2. Öğrenci servisi su kanalına düştü: 3..
    3. DGS başvuruları hangi tarihlerde..
    4. Duruşma öncesi Brunson'a dikkat çeken..
    5. Ordu’da suya yüzde 10 indirim geldi
    6. İnanılmaz süt yalanları
    7. Ev satın alırken...
    8. RTÜK üyesi Ersoy'a trafikte çirkin..
    9. İlk yerli otomobil VEO’nun tasarımı..
    10. 7 bin bekçi alımı sınav konuları 2018
    11. Fransız devinden Türkiye açıklaması:..
    12. Diyarbakır'da silahlı saldırı: 2 kişi..
    13. 'Su ile ilgili çalışmalarımızla..
    14. Amerika borsası düşüşle açıldı
    15. Amasya merkezli silah kaçakçılığı..
    16. Öğrenci servisi ile çarpışan..
    17. A Milli Takım, Rize'de sahneye çıkıyor!
    18. Bekçilik sınav giriş belgesi açıklandı..
    19. Kastamonu'da karşı şeride geçti ölüm..
    20. TFF duyurdu! Olaylı maçın faturası..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!