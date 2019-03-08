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Bekçiler yemin etti

Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde (POMEM) 40 günlük eğitimini tamamlayan 498 bekçi mezun oldu.

08 Mart 2019 Cuma 13:28
Bekçiler yemin etti

Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde (POMEM) 40 günlük eğitimini tamamlayan 498 bekçi mezun oldu.


Erzurum POMEM’de eğitimlerini tamamlayan bekçiler için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene, Vali Okay Memiş, AK Parti Milletvekilleri Selmai Altınok ve Zehra Taşkesenlioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, POMEM Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Mehmet Aslan ve bekçilerin yakınları katıldı.


Törende konuşan Vali Okay Memiş, bekçiliğin çok önemli meslek olduğunu ifade ederek, "Bekçilik bizde çok önemli bir meslek, Türk filmlerine dahi konu olmuş durumda. Benim büyüdüğüm köyde gece bekçisi vardı biz onu çok severdik. Bekçi kardeşlerimiz herkese iyi davransın istiyorum. Bu ülkenin Kürt vatandaşına, Alevi vatandaşına saygı duysunlar. Sevgili bekçi adayları sizler bu ülkede kimseyi kökenine göre ayırmayın. Bu üniformayla birlikte sizler devleti temsil eden vatandaşların hafızasında yer eden insanlar olacaksınız. Bekçilik kolay bir iş değil polislerle, amirlerinizle çok iyi geçinin, yönetici kardeşlerimin de size saygı göstermesi gerekir. Atandığınız her yerde görevinizi layığı ile yapınız" dedi.


Mezun olan bekçiler diplomalarını aldıktan sonra düdük çalıp, şapkalarını havaya fırlatarak mezuniyetlerini kutladı.


Ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bir bekçi AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’na çiçek hediye etti.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 13:28
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