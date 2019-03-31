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Bekçiler ilk kez yerel seçimlerde görev aldı

Kırıkkale’de oy verme süreci devam ediyor.

31 Mart 2019 Pazar 14:46
Bekçiler ilk kez yerel seçimlerde görev aldı

Kırıkkale’de oy verme süreci devam ediyor. İl genelinde sandıkların kurulu olduğu okullarda 100 bekçi polislerle birlikte güvenlik tedbirleri kapsamında ilk kez yerel seçimlerde görev aldı.


Kırıkkale il merkezi olmak üzere 8 ilçede sandıkların kurulu olduğu okullarda güvenlik tedbirleri kapsamında 10 gün önce göreve başlayan 100 mahalle bekçisi ilk kez seçimlerde görev aldı. İl genelin de 10’u seyyar 759 sandıkta seçmenlerin oy verme işlemi devam ediyor. Bazı vatandaşlar seçimlerin huzurlu geçmesinden dolayı mutluluğunu dile getirdi.


Cumhur ittifakını desteklediğini belirten Talip Güngörmez, “Vatandaş olarak oyumuzu kullandık Cumhur ittifakını destekliyoruz. İnşallah devletimiz için hayırlı olur” diye konuştu.


Sahure Evci ise “Sandık başına gittim görevimi yaptım. Oyumu kullandım herkese hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 14:46
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