Bekçiler hırsızlara göz açtırmıyor

Gaziantep’te devriye atan çarşı ve mahalle bekçilerinin müdahalesi ile iki ayrı hırsızlık olayının zanlıları suç üstü yakalandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüİbrahimli Durmuş Aykaç Polis Merkezi Amirliğine bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Fatih Mahallesi Celal Doğan parkı civarında yaya devriye görevini ifa ettikleri sırada duydukları cam kırılması sesinin geldiği yöne doğru hareket etti. Bir aracın kaçtığını gören bekçiler,aracı kovalamaca sonucu durdurarak içerisinde bulunan A.K isimli şüpheli şahısı çalmış olduğu malzemeler ile birlikte yakalayarak göz altına alındı. Yapılan incelemelerde şüpheli şahsın otodan hırsızlık olayına karıştığı anlaşıldı ve şüpheli şahıs hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.

Belkıs mahallesi 45 nolu cadde üzerinde akü hırsızlığı yapan şahısların olduğu yönünde bilgiler alınması üzerine Şehitkamil Devriye Ekipleri ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri belirtilen adrese gittiklerinde kaçan şüphelilerden M.K. isimli şüpheli şahsı kovalamaca sonrasında yakaladı. Şahsın yapılan üst aramasında, 1 adet el feneri çıkmış, ayrıca şahsın yakalandığı yerin çevresinde yapılan çalışmalarda ise, hurda toplama aracı olarak kullanılan plakalı araçta 4 adet büyük akü ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda ele geçirilen akülerin çeşitli tırlardan çalındığı, ayrıca söz konusu aracında çalıntı olarak arandığı belirlendi. Ele geçirilen aküler ve araç sahiplerine teslim edilirken, yakalanan şüpheli şahıs hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.