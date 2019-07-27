Bekçiler, 289 aranan kişi ile 19 kayıp kişinin bulunmasını sağladı

Kırşehir’de İl Emniyet Müdürlüğü kadrosuna ataması yapılan gece bekçileri, 289 aranan kişi ile 19 kayıp kişinin bulunmasını sağladı.

Geçtiğimiz Mart 2019 tarihinde göreve başlayan bekçiler, 21.00 ile 05.00 saatleri arasında mahalle ve ana caddeler üzerinde görev alıyor. Görev süreleri içerisinde 289 aranan kişi ile 19 kayıp kişinin bulunmasını sağlayan bekçiler, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından belirtilen alanlarda yaptıkları çalışmalarda; 11 bin 49 kişinin GBT sorgulamasını yaptı.

289 aranan şahsın yakalanmasında önemli katkıları olan bekçiler, 19 kayıp kişinin bulunmasını sağladı. 39 kişiye idari yönden 11 bin 633 lira ceza kesen bekçiler, 7 bin 252 araca da farklı konularda cezai işlem uygulanmasına katkı sundu. Görev alanlarında 40 aracın trafikten men edilmesi işlemlerini yapan bekçiler kontrol ettikleri 99 iş yerine 20 bin lira para cezası uygulanmasının yanında 36 kaçak şahsın da yakalanması görevini yaptı. Gece devriyelerinde 3 av tüfeği, 7 kesici alet, 1adet ecstasy hap ele geçirerek suçluların adli mercilere sevkini sağladı.