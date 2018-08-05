Bekçi alımları yazılı ve mülakat sınav giriş yerleri belli oldu mu? İçişleri Bakanlığı 7 bin bekçi alımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük Eylem Planı kapsamında 7 bin bekçi alımının yapılacağını söylemişti. Mahalle bekçisi olmak isteyen binlerce aday bekçi yazılı sınavı ve mülakat sınav yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Zira bekçi adayları yazılı ve sözlü mülakat sınavlarından başarılı olmaları halinde göreve atama yapılacak. İşte 2018 bekçi alımı sınavı giriş yerleri ne zaman belli olacak? Sorusunun cevabı merak konusu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabinenin 100 gün içinde gerçekleştireceği icraat programını açıkladı. 100 günlük eylem planı çerçevesinde Kanal İstanbul’dan, Millet Bahçeleri’ne, ekonomiden yatırımlara kamuya personel alımlarından emekli ikramiyelerine kadar bir çokkonuda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan 100 günlük eylem planı çerçevesinde İçişleri Bakanlığına polis memuru, polis amiri ve bekçi alımlarında sayı da belli oldu. Başkan Erdoğan’ın açıklamasına göre 3 bin polis amiri, 22 bin 500 polis memuru alımı yapılacak. İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleşen bekçisi alımlarında ise 7 bin kişi istihdam edileceğini duyurdu. 7 bin bekçi alımlarına ilişkin sınav giriş yerlerinin en kısa süre içerisinde Polis Akademisi internet sitesi (https://www.pa.edu.tr/)üzerinden yayımlanması bekleniyor.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Türk Vatandaşı olmak, ilkokulu bitirmiş olmak, askerliğini bitirmiş olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak. Memuriyete engel bir hali bulunmamak, silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir.

Türkiye geneli çarşı ve mahalle bekçisi alım başvuru şartları şöyledir;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlkokulu bitirmiş olmak (İçişleri Bakanlığı gerektiğinde ilkokul yerine eğitim şartını yükseltebilecek)

c) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

d) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

e) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

g) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

ğ) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

h) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

ı) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

l) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

(2) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen eğitim düzeyi için gerektiğinde İçişleri Bakanlığınca üst sınır belirlenebilir.

SOKAKLARIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLIYORLAR

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçi Teşkilatı görevlileri, başarılı çalışmalarıyla kendilerini tanıtıyor. Bekçiler, şehrin en işlek cadde ve sokaklarında geceleri adeta kuş uçurmuyorlar. Mahallelerde 22.00 ile 06.00'a kadar insanların huzuru ve güvenliği için gözünü kırpmadan nöbet tutan bekçiler, olağanüstü durumlarda destek ekip olarak her noktada görevlendirilebiliyor. Sakarya'da bir süre önce sokaklarda devriye atmaya başlayan bekçiler, sağlıkta şiddet olaylarının engellenmesi için tüm hastanelerde nöbet tutuyor.