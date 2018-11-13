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Bekçi maaşları ne kadar? 10 bin mahalle bekçisi alımları ne zaman?

22 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre, Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında 3 ila 10 derece arasında 10 bim mahalle bekçisi kadrosu açıldı. Bekçi alımlarının yıl aralık ayında ve 2019 yılı içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Peki Bekçi maaşları ne kadar? Lise, önlisans ve lisans mezunu bekçiler ne kadar maaş alıyor?

13 Kasım 2018 Salı 18:37
Bekçi maaşları ne kadar? 10 bin mahalle bekçisi alımları ne zaman?

22 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre, Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında 3 ila 10 derece arasında 10 bim mahalle bekçisi kadrosu açıldı. Bekçi alımlarının 2019 yılı içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Peki Bekçi maaşları ne kadar? Lise, önlisans ve lisans mezunu bekçiler ne kadar maaş alıyor?

İlkokul mezunu bekçiler 3302,80 TL, Lise mezunu bekçiler 3352 ile 355,14 TL arasında. Önlisans mezunu bekçiler ise 3357 TL, lisans mezunu bekçiler ise 3404 TL maaş almakta.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından polis alımı, bekçi alımı, jandarma alımı, korucu alımına ilişkin açıklama gelmişti. Polis alımı ile devam edilecek olursa Süleyman Soylu yıl sonuna kadar yeni 16 bin 500 polis alımı daha yapılacağı söylemişti. Bekçi alımı için 7 bin kişilik alımın başlayacağı ve bundan hariç 10 bin kişilik atamanın daha yapılacağına söyleyen Bakan Süleyman Soylu sıklıkla soruların korucu alımlarına da değinerek bu sene 5 bin güvenlik korucusu köy korucusu alımı yapılacağını belirtti. Mahalle bekçisi alımlarının Aralık ayında ve 2019 yılı içinde kademeli olarak alınması bekleniyor.

 

 

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 18:37
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