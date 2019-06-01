'Bekçi Bekir' 20 bin iftariyelik dağıttı Seksenler dizisiniz Bekçi Bekir'i Hacı Ali Konuk Eyüpsultan'lılara sürpriz yaptı. Bekçi Bekir, ezan vakti yolda kalanlar için 20 bin iftariyelik dağıttı.

'Selam' sloganıyla ramazanı karşılayan, Eyüpsultan'da ramazanı uğurlamaya sayılı günler kala coşku devam ediyor. Bekçi Bekir ramazanda Eyüp'te yolda kalanlara iftariyelik dağıttı. Etkinliğe Haciva ve Karagöz de eşlik etti Yüzyıllardır Ramazan'ın en güzel şekilde yaşandığı, İslam aleminin gözbebeği Eyüpsultan, "Selam" sloganıyla birbirinden güzel etkinlikle devam ediyor. Bekçi Bekir ramazanda Eyüp'te yolda kalanlara iftariyelik dağıttı. Her gün 20 bin iftariyelik dağıtan sevilen oyuncu, yoğun ilgiyle karşılaştı. Ramazan boyunca her gün yapılan etkinliğe Hacıvat Karagöz de eşlik etti.

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