Bekçi alımı son durum Bekçilik yazılı sınavı son dakika ne zaman?

Çarşı ve mahalle bekçi alımlarının ne zaman yapılacağı son dakika araştırılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada 8 bin bekçi alımı yapılacağını açıkladı. 8 bin bekçi alımının yapılacağının duyurulmasının ardından birçok birey bekçi alımları ile ilgili araştırmalar yapıyor. Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? Bekçi alımı için parkur nasıl olacak? Bekçi maaşı ne kadar? Lise mezunlarının 3970 TL maaş almaktadır. Ön lisans veya lisans mezunlarının ise 4002 TL maaş aldığı bekçi 8 bin bekçi alımı yazılı sınavı ne zaman? Bekçi alımı yazılı sınav konuları neler?

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) çatısı aldında Polis Akademisi bünyesinde görevlendirilecek bekçilik sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Çarşı ve mahalle bekçi olmak için 8 bin bekçi alımlarına başvuruda bulunan bekçi adayları bekçi alım sınav tarihini merak etmeye başladı. 2019 bekçi alımı sınavları için gözler, EGM'den gelecek son dakika bekçi alım sınav tarihine çevrildi. Öte taraftan bekçi alımı yazılı sınavı sonrası adayları zorlu süreçler bekliyor. Bekçi adayları parkur sınavına da girecekler. Yapılacak parkur aşamasının detayları belli oldu. Peki, bekçilik yazılı sınavı ne zaman? Bekçi alımı için parkur nasıl olacak? Bekçi maaşı ne kadar?

2019 yılında 81 ilde toplam 8 bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Toplamda 100 sorunun sorulacağı ve adayların 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Sınavda başarılı olanlar mülakata girecek. Bekçilik sınavı ne zaman, sınavda hangi sorular çıkacak soruları oldukça merak ediliyor. İşte detaylar...

Bekçi alımı yazılı sınav konuları neler?

100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olan bekçi adayları, toplamda 100 soruya cevap verecek. İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki Milli Eğitim Bakanlığı müfredatından sorulacak olan sorular, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından olacak. Sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Her soru katsayı olmadan eşit puana sahip olacak. Sınav toplam 120 dakika sürecek. Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Bekçilik yazılı sınavı ne zaman?

2019 EGM bekçi alımı sınavı geçmiş dönemlerde başvurulardan yaklaşık 3 ay sonra düzenlendi. Buna göre geçmiş dönem süreci göz önüne alındığında 2019 yılı 8 bin bekçi alımı yazılı sınavı Haziran ayının son günlerine veya Temmuz ayının başlarına denk gelebilir. 2019 yılı ocak ayı maaşı olarak lise mezunu olan yeni bekçiler 3970 TL maaş almaktadır. Üniversite ön lisans veya lisans mezunu olan bekçilerin maaşı ise 4002 T'dir.

Bekçi alım başvuru şartları 2019

Çarşı ve mahalle bekçisi olacaklarda aşağıdaki niteliklerin bulunması şarttır:

* Türk vatandaşı olmak,

* İlkokulu bitirmiş olmak,

* Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

* 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.

* Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

* Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

* Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

* Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

* Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

* Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

* Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

* Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

* Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

* Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

* Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

* Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.