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Bekçi alımı başvuru 2019 bekçi alımı yaş sınırı 2019

Bekçi alımları ne zaman yapılacak 2019 bekçi alım yaşın kaç? Sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. İl ve ilçelerde mahallenin huzuru ve güvenliğini sağlamak amacıyla mahalle bekçileri alımı yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 10 bin bekçi alımı yapılacak. Peki bekçi alımları son durum ne? 2019 Bekçi alım yaşı kaç?

29 Ocak 2019 Salı 18:23
Bekçi alımı başvuru 2019 bekçi alımı yaş sınırı 2019

Bekçi alımları ne zaman yapılacak 2019 bekçi alım yaşın kaç? Sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. İl ve ilçelerde mahallenin huzuru ve güvenliğini sağlamak amacıyla mahalle bekçileri alımı yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 10 bin bekçi alımı yapılacak. Peki bekçi alımları son durum ne? 2019 Bekçi alım yaşı kaç?

Bekçi alımı başvuru 2019. Çarşı ve mahallelerde kolluk kuvvetlerine destek amaçlı 10 bin bekçi alımı yapılacağını 2018 yılında ilanla duyurulmuştu. Peki 2019 yılında bekçi alımı ne zaman yapılacak, 2019 bekçi alımı başvurusu nasıl doldurulacak? 2018 yılında 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edilmişti. Şimdi gözler 2019 yılındaki bekçi alımlarında. Geçtiğimiz aylarda, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edilmişti ve binlerce bekçi adayı başvuru tarihleriyle ilgili araştırmalara başladı.

2019'da ne kadar bekçi alımı yapılacak?

2019 bekçi alımları. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi. "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.

Bekçi alımları ne zaman?

Bekçi alımı yaş sınırı 2019. 13 Kasım Salı günü Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlanan 10 bin bekçi alımı kadro ihdasının ardından alım tarihi hakkında herhangi bir ilan duyurusu gelmedi. Çarşı ve mahalle bekçisi alımı için fiziki yeterlilik aranacak. Yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav yapılacak. Yazılı sınavda Türkçe, sosyal bilgiler, fen, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür başlıklarında sorular sorulacak. Yanıtlar optik kağıtlara işaretlenecek. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden 50 puan alan başarılı sayılacak. Ancak bakanlık ihtiyaç durumunda başarı puanını değiştirebilecek.

Fiziki yeterlilik sınavında komisyon, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısını uygulamaları olarak değerlendirecek. Adayın süre takibi sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılacak. Fiziki sınavdan 60'ın altında puan alanlar başarısız sayılacak.

Bekçi başvuru şartları neler?

Bekçi alımı yaş sınırı 2019 ne? 10 bin 500 belçi alımında başvuru şartlarının aşağıdaki gibi olması bekleniyor.

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlkokulu bitirmiş olmak, (Bu şart Polis Akademisi tarafından lise olarak ilanda yayımlanıyor)

c) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

d) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, 

e) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

g) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

ğ) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

h) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak

Bekçi maaşları ne kadar?

İlkokul Mezunu olan Bekçi 3302,80 TL maaş alır

Lise Mezunu olan Bekçi 3352 TL ile 355,14 TL arasında maaş alır

Ön lisans Mezunu olan Bekçi 3357,50 TL maaş alır

Lisans Mezunu ve Bekar olan Bekçi 3404 TL ile 3657,00 TL arasında maaş

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 18:23
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