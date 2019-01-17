Bekçi alımı ne zaman 2019 Bekçi alımı 2019 başvuru formu bekçi alımı şartları

Bekçi alımlarına ilişkin son dakika haberlerini takip edebilirsiniz. Hükümet geceleri mahallelerde asayişi tesis etmek için mahalle bekçi alımları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı bünyesinde 10 bin bekçi alımı yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bekçi alımlarının devam edeceğini açıklayarak 500 bekçi alımının daha yapılacağını söyledi. Peki Bekçi alımları ne zaman 2019 Bekçi olma şartları neler? Bekçi alım süreci nasıl işleyecek?

Resmi Gazete'de İçişleri Bakanlığı'na 10 bin Bekçi kadrosunun ihdas edilmesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu rakama 500 daha eklenerek 10 bin 500 bekçi alımı yapılacağını açıklamıştı. Bu açıklamalardan ve gelişmelerden sonra bekçi olmak isteyen bekçi adaylarının gözü kulağı 2019 bekçi alım takviminde. Bakan Süleyman Soylu 10 bin 500 bekçi alımı ile ilgili 2019 yılının Şubat ayının sonunda sürecin başlatılacağını duyurdu. Bekçi alımları 81 ilde yapılacak. Daha önceki bekçi alımında yaşanan ikametgah sorunu nedeniyle birçok kişi başvuru yapamamıştı. Bu soruna değindiğimiz Bekçi Alımlarında 2 Büyük Sorun! başlıklı haberimizi de okuyabilirsiniz.

Mahalle bekçisi alımları ne zaman yapılacak?

Başvuru formu henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimize eklenecektir. Şubat ayı sonunda başlayacak olan bekçi alım süreci ilk etapta İllerdeki Emniyet Müdürlüklerinden bekçi ihtiyaçları toplanacak. Her ilin bekçi ihtiyaçları doğrultusunda elde edilen verilere göre alım yapılacak olan 10 bin 500 bekçinin illere göre dağılımı yapılacak. İllerden gelen taleplere göre bu sürecin yaklaşık olarak 15 gün sürmesi bekleniyor. Bu da Mart ayının ortasını bulacak.

Bekçi olma başvuru şartları

Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları

Kanununun 48’nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,