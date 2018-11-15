CHP’li Bekaroğlu, İlhami Aygun’a ateş püskürdü: Özürle halledilemez, büyük bir cehalettir!

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

“Fişleme” olarak niteledi

Bekaroğlu, İçişleri Bakanlığının, dernekler yönetmeliğini değiştirdiğini, sayıları 11 milyonu bulan dernek üyelerinin bilgilerinin İçişleri Bakanlığına ulaştırılmasının istendiğini, bu durumun bir "fişleme" olduğunu iddia etti.

Aygun’a saydırdı: Özürle halledilemez, büyük bir cehalettir

Bekaroğlu, partisinin Tekirdağ Milletvekili İlhami Aygun'un, yaptığı bir açıklamada, Trabzon ile ilgili kullandığı ifadelere yönelik soruya da yanıt verdi. Aygun'u kınadığını söyleyen Bekaroğlu, şöyle devam etti:

"Çok büyük bir yanlışlık yapmıştır. Özür dilemeyle de halledilebilecek bir şey değildir. Bir defa büyük bir cehaleti. Pontus Rum Cumhuriyeti diye bir şey yoktur. Kurtuluş Savaşı öncesinde 2-2,5 sene Trabzon bölgesinde bir Rus işgali olmuştur. Bu büyük bir cehalet.

Ayrıca, Kadir Mısıroğlu ile bir Rum göndermesi yapılması da bir nefret söylemidir. Şiddetle ve nefretle kınıyorum. Kabul edilebilecek bir şey değil. Kim olursa olsun."