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Bekarlara ev kiralanır mı? Vatandaşlar cevapladı

Bekarlara kiralık ev verilmesi konusunda vatandaş ne düşünüyor? Vatandaşlar, Yeniakit.com.tr'nin sorularını cevapladı.

27 Temmuz 2018 Cuma 22:13

 Taha Emre Özdemir /YeniAkit 

Eskişehir’de yaşayan bir kadın ev arıyordu. Boşanmış olduğu gerekçesiyle kiralık evin kendisine verilmemesi üzerine Başbakanlık İletişim Merkezi’ne başvurdu.

Başvuru BİMER aracılığıyla Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildi. Başsavcılık ise görevsizlik kararı vererek şikayeti Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na sevk etti.

TİHEK, inceleme ve görüşmelerini tamamlanmadıktan sonra; "Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu"nun 3. maddesinde yer alan ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmetti. Kurum, ihlal nedeniyle ev sahibine 2 bin, emlakçıya da bin lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.


Peki bekarlara kiralık ev verilmesi konusunda vatandaş ne düşünüyor? Yeniakit.com.tr, vatandaşlara bu soruyu sordu.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 22:13
  1. Eskişehir
  2. bekarlara kiralık ev verilmesi

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