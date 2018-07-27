Bekarlara ev kiralanır mı? Vatandaşlar cevapladı

Taha Emre Özdemir /YeniAkit



Eskişehir’de yaşayan bir kadın ev arıyordu. Boşanmış olduğu gerekçesiyle kiralık evin kendisine verilmemesi üzerine Başbakanlık İletişim Merkezi’ne başvurdu.



Başvuru BİMER aracılığıyla Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildi. Başsavcılık ise görevsizlik kararı vererek şikayeti Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na sevk etti.



TİHEK, inceleme ve görüşmelerini tamamlanmadıktan sonra; "Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu"nun 3. maddesinde yer alan ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmetti. Kurum, ihlal nedeniyle ev sahibine 2 bin, emlakçıya da bin lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.



Peki bekarlara kiralık ev verilmesi konusunda vatandaş ne düşünüyor? Yeniakit.com.tr, vatandaşlara bu soruyu sordu.