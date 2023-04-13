Bekara ev vermeyen ev sahibi yandı! İşte alacağı ceza...

Türkiye’deki ev sahiplerinden bazıları evlerine öğrenciye ya da bekar kişilere kiralamak ya da satmak istemiyor. Bu durumda ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu el koydu. Böyle olaylara karşı para cezası uygulamaya başladı.

Hukukçu Ali güvenç kiraz konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

“Siz şu görüşteki kişiye kiraya verilemez, bekara kiraya verilemez veya sadece erkeklere kiraya verir, kazanarak kadınlara kiraya verilemez ifadeleri kuramazsınız. Bunlar sözleşme serbestsizliği veya mülkiyet hakkı kapsamında değerlendirilemez, ayrımcılık olarak değerlendirilir. Mülkiyet hakkı sahibi de mal sahibi olması hasebiyle kiracısı konusunda sözleşme serbestliği çerçevesinde kiracısını özgürce seçebilme hakkı vardır. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kanuna göre Türkiye şartlarında hiç kimse özel tüzel kişiler ile kamu kuruluşları bir kişinin cinsi cinsiyeti siyasi görüşü inancı sebebiyle bir ayrımcılığa tabi tutulamaz.”

Samsun Atakum’da ev kiralamak isteyen kişiyi bekar olması sebebiyle ev sahibi kabul etmedi. Kendisine ayrımcılık yapıldığını savunan kişi, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na başvurdu.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kararında, “Başvuruda ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına, muhataplar hakkında 10'ar bin TL idari para cezası uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir” cümlelerine yer verdi.

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