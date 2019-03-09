KOCAELİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Hedef ne, AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın gücünü tırtıklamak. Böyle bir siyaset anlayışı Türkiye'ye zarar verir. Onun için diyoruz ki bu seçimlerin Türkiye'nin bekasıyla alakası var. Beka Türkiye'nin gücü, varoluşu demektir." dedi.

Kocaeli'de, Derince İlçe İstişare Kurulu Toplantısı'na katılan Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de AK Parti iktidarları döneminde ekonomik, siyasal ve sosyal alanda yaşanan değişim ve dönüşümü örneklerle anlattı.

Karşılarında birbirine benzemeyen bütün unsurların ittifak yaptığını aktaran Yazıcı, "Hedef ne, AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın gücünü tırtıklamak. Böyle bir siyaset anlayışı Türkiye'ye zarar verir. Onun için diyoruz ki bu seçimlerin Türkiye'nin bekasıyla alakası var. Beka Türkiye'nin gücü, varoluşu demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Yazıcı, daha sonra Yenikent Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün'ün seçim beyannamesi tanıtım toplantısına katıldı.

Hayati Yazıcı, buradaki konuşmasında, yeni bir süreç yaşadıklarını, "Cumhur İttifakı" altında Türkiye'yi yeniden inşa ettiklerini söyledi.

Farklı siyasi yapıları ortak paydalarda buluşturmak suretiyle Türkiye'nin gücünü arttırdıklarını vurgulayan Yazıcı, "Birlik önemlidir. Türkiye'yi sevenlerin birlikteliği çok daha önemlidir. Dosta güven verir, düşmanı rahatsız eder, bu birlik." diye konuştu.

- "Biz gelişi güzel görev üstlenmeyiz"

"Biz gelişi güzel görev üstlenmez, gelişi güzel yola koyulmayız." diyen Yazıcı, şöyle devam etti:

"Süreçlerde hükümete talip olurken hükümet olarak, yerel yönetime talip olurken yerel yöneticiler olarak mutlaka halkımıza taahhütlerimizi açıklarız. Popülizm bizim siyaset tarzımız değil, hiçbir zaman yapmadık. Zeki Aygün'ü yıllardan bu yana tanırım. Birlikte çalışmalarımız oldu. Derince'de onu başkan seçtiğiniz takdirde neler yapacağının planını verecek ve siz Derinceliler bunu takip edeceksiniz. Cumhur İttifakı olarak bizler de bunu takip edeceğiz. Bir aksama olursa mutlaka hep birlikte müdahale edeceğiz."

Yazıcı, siyasi anlayışlarının merkezinde milletin olduğunu vurgulayarak, "Bizim partimizin siyasi yelpazedeki konumu şu; biz milletin olduğu yerde duran bir partiyiz. Nasıl duruyoruz? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan gibi duran bir partiyiz. Hedef kitlemiz 82 milyonun tamamıdır. Oy versin, vermesin, planımızı, projemizi anlatıyoruz ki vatandaş oy kullanırken kime, neye, niçin oy verdiğini bilsin. Bu da demokratik kültürün geliştirilmesine muazzam bir katkıdır." ifadelerini kullandı.

Partisinin teşkilat mensuplarına da seslenen Yazıcı, "Şu kalan günlerde bir anı bile boş geçirmeyelim. Projelerimiz doğru. Başka hiçbir hesabımız yok. Yeter ki yapacaklarımızı, yaptıklarımızı da referans göstermek suretiyle hedef kitleye doğru anlatalım." dedi.

Program, Aygün'ün seçim beyannamesinde yer alan projeleri açıklamasının ardından sona erdi.

Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Cumhur İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın ile partililer ve vatandaşlar katıldı.



