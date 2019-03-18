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"Beka sorunu yok, diyenlere Çanakkale'yi göstermek lazım"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım:- "Ülkenin beka sorunu yok, diyenlere Çanakkale'yi göstermek lazım. Çanakkale, bir ulusun var oluş ve yok oluş mücadelesidir. Oradan Türkiye'nin her köşesinden, Orta Doğu'dan, Uzak Doğu'dan ve Evlad-ı Fatihan'ın bulunduğu Balkanlardan gelen vatansever kahramanlarımız koyun koyuna yatıyor"- "18 Mart'ta Afrin'i bütün bölücü terörist gruplardan temizleyerek sahiplerine teslim ettik. O zamanlarda, 'Afrin'de, Cerablus'ta ne işimiz var?' diyenler vardı. Bugün de onlar bakıyoruz aynı şarkıyı söylüyorlar"

18 Mart 2019 Pazartesi 20:08
"Beka sorunu yok, diyenlere Çanakkale'yi göstermek lazım"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Ülkenin beka sorunu yok, diyenlere Çanakkale'yi göstermek lazım. Çanakkale, bir ulusun var oluş ve yok oluş mücadelesidir. Oradan Türkiye'nin her köşesinden, Orta Doğu'dan, Uzak Doğu'dan ve Evlad-ı Fatihan'ın bulunduğu Balkanlardan gelen vatansever kahramanlarımız koyun koyuna yatıyor." dedi.

Yıldırım, Bayrampaşa Gıda Toptancıları Sitesi İşletmeleri Kooperatifi'ndeki esnafla bir araya geldi.

Mega Center'daki toplantıda konuşan Yıldırım, İstanbul'un sorunlarına rağmen dünyanın en fazla merak edilen ve görülmek istenen 5. şehri olduğunu söyledi.

İstanbul'un benzer birçok şehre göre daha avantajlı konumda ve büyük potansiyele sahip olduğunu ifade eden Yıldırım, "Bu artıları bir ekonomik değere dönüştürme ihtiyacı var. Esasında İstanbul'a baktığımız zaman genç nüfusu çok fazla. O yüzden İstanbul'un çok daha fazla gelişmesi lazım. İstanbul'da istihdamın çok daha artması gerekiyor. Gelecek 5 yıl için İstanbul'a koyduğumuz hedefler belli. İstanbul'un, Türkiye'nin milli gelirinden aldığı pay, 300 milyar dolar olacak. Şu anda 233 milyar dolar. İhracatından aldığı pay, 125 milyar dolar olacak. Gelecek 5 yılda en az 500 bin kişiye yeni iş fırsatı sağlayacak." diye konuştu.

İş imkanlarının turizm alanında yapılacak yatırımlarla sağlanacağını vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Turizm, İstanbul için önemli. Yılda 13,5 milyon turist geliyor ama gelir çok düşük. İstanbul esasen bir fuar ve kongre merkezi olmaya çok müsait. Hem bölge olarak hem de dünya pazarlarına yakınlık açısından ideal bir yer. Avrupa'ya her yıl fuarlar için 50 milyon insan gidiyor. Yüzde 10'unu alsak İstanbul'a 7,5 milyar dolar ilave bir gelir sağlamış olacağız. Bir turistin gelmesiyle tam 28 sektör harekete geçiyor. Herkes bundan nasiplenecek. Aynı zamanda sağlık alanında İstanbul çok önemli. Birçok ülkeden İstanbul'da tedavi için insanlar geliyor. Şu anda bile sağlık sektöründen dolayı kazancımız 1,5 milyar dolara ulaşmış durumda. İstanbul'da çok kaliteli bir sağlık hizmeti veriyor. Yatak hizmeti 40 bine ulaşmış. Bunu da bir gelir kapısına çevirmek mümkün."

- "Bayrampaşa'da teknoloji üssü kurulacak"

Yıldırım, Bayrampaşa'da büyük bir teknoloji üssü kuracaklarını ifade ederek, şunları anlattı:

"Bunun amacı gençleri istihdam etmektir. Gençler, bilgisayarı kullanmayı, yapay zekayı ve kodlamayı iyi biliyor. Onların önünü açacak muazzam bir merkez kurarak bunların fikirlerini pazarlamalarını sağlayacağız. Bu gençlere, özel bir bütçe ayıracağız. Fikir onlardan, destek bizden olacak. Onların fikirleriyle ekonomiye katkı sağlayacağız. İstanbul'un problemlerini biliyoruz. Trafik ve ulaşım en büyük problem. Bunun çözümlerini de çok iyi biliyoruz. Ulaşımı sorununu, raylı sistemi yaygınlaştırarak çözeceğiz. Bunu Türkiye'de yaptık, İstanbul'da haydi haydi yaparız. Bunun yolu, 31 Mart'tan geçiyor."

Bugün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104, Afrin'in terörden temizlenmesinin ise birinci yıl dönümü olduğunu hatırlatan Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkenin beka sorunu yok, diyenlere Çanakkale'yi göstermek lazım. Çanakkale, bir ulusun var oluş ve yok oluş mücadelesidir. Oradan Türkiye'nin her köşesinden, Orta Doğu'dan, Uzak Doğu'dan ve Evlad-ı Fatihan'ın bulunduğu Balkanlardan gelen vatansever kahramanlarımız koyun koyuna yatıyor. Onlar, bu ülkenin bağımsızlığı için toprağa düştü. Onlar, bizim onurumuzdur, şerefimizdir. Aynı zamanda bugün, Afrin zaferinin de yıl dönümdür. Biliyorsunuz 18 Mart'ta Afrin'i bütün bölücü terörist gruplardan temizleyerek sahiplerine teslim ettik. O zamanlarda da 'Afrin'de, Cerablus'ta ne işimiz var?' diyenler vardı. Bugün de onlar bakıyoruz aynı şarkıyı söylüyorlar. Yağma yok. Bu ülke sahipsiz değil. 82 milyon vatan evladı, bu ülkenin asla ve asla bölünemeyeceğini, kardeşliğimizin bozulamayacağını 15 Temmuz'da FETÖ'cü alçaklara gösterdiler. O gün, meydanlar dolduruldu. Ay yıldızlı bayrağımız inmedi, ezanımız dinmedi ve alçaklar hak ettikleri cezayı buldular."

Gıda Toptancıları Sitesi İşletmeleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Altınkılıç ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner de birer kısa konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında, AK Parti ve MHP Bayrampaşa ilçe teşkilatlarını da ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 20:08
  1. Bayrampaşa
  2. Binali Yıldırım
  3. gıda toptancıları
  4. Mega Center
  5. Seçim çalışmaları
  6. ziyaretler

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