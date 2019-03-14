0553 313 94 23

BeIN Media Group, AFC'ye dava açacak

- BeIN Media Group'un, Suudi Arabistan takımlarının Şampiyonlar Ligi maçlarını ülkelerinde dijital kanallar vasıtasıyla ücretsiz yayınlayacağı gerekçesiyle Asya Futbol Konfederasyonu hakkında hukuki süreç başlatacağı duyuruldu

14 Mart 2019 Perşembe 17:56
BeIN Media Group, AFC'ye dava açacak

İSTANBUL (AA) - BeIN Media Group'un, Suudi Arabistan takımlarının Şampiyonlar Ligi maçlarını ülkelerinde dijital kanallar vasıtasıyla ücretsiz yayınlayacağı gerekçesiyle Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) hakkında hukuki süreç başlatmaya hazırlandığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, AFC'nin, Suudi Arabistan'ın baskısıyla beIN Sports'un milyonlarca dolar yatırım yaptığı bölgesel yayın hakları anlaşmasını tek taraflı ihlal ettiği belirtildi.

Suudi Arabistan'ın yaklaşık 18 ay önce tüm AFC organizasyonlarının Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki yayın haklarının sahibi ve yayıncısı beIN Media Group'u yasadışı bir şekilde ülke dışına çıkmaya zorladığı ifade edilen açıklamada, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile gizli bir anlaşma içinde olan AFC'nin, Suudi kulüplerinin Şampiyonlar Ligi maçlarını ülkelerinde sosyal medya hesaplarında yayınlamaya karar verdiği kaydedildi.

AFC'nin, bölgesel yayın hakları anlaşmasını açık bir şekilde ihlal ettiği vurgulanan açıklamada görüşlerine yer verilen beIN Media Group Üst Yöneticisi (CEO) Yousef Al-Obaidly "Zararımızı tazmin etmek ve yayıncı olarak haklarımızı korumak için derhal bir hukuki süreç başlatacağız. AFC'nin kararı yalnızca kendi ekosistemine ticari olarak zarar veren, Suudi Arabistan ile yaptığı siyasi bir hamle değil; dünyadaki tüm spor ve eğlence yayıncılarına zarar verecek bir karardır. Suudi Arabistan'ın hırsızlığının ve uluslararası hukuka yaptığı saygısızlığının arkasında duran AFC'den dolayı, bölgede fikri hakların korunmasının garantisi yoktur." ifadelerini kullandı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 17:56
  1. AFC
  2. beIN Media Group
  3. Futbol
  4. Suudi Arabistan
  5. sya Futbol Konfederasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Müslüman Kardeşler, darbe sonrası kaybetti mi?
    1. Müslüman Kardeşler, darbe sonrası..
    2. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    3. D vitamini eksikliği | D vitamini..
    4. Savunma Sanayii Başkanı Demir,..
    5. PEN America'dan Suudi kadın..
    6. MHP'nin Nevşehir mitingi
    7. “Sakin şehir” Şavşat’a "Millet Bahçesi"
    8. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    9. Türk öğrenci için Varşova..
    10. Borsada en çok değer kazanan hisseler
    11. Cezaevi firarisi evinde yakalandı
    12. Boeing'e bir şokta Rusya'dan!
    13. Borsada işlem hacmi sıralaması
    14. Gaziantep’teki terör saldırısı..
    15. 'Cezaevinde dayak' iddiasıyla suç..
    16. Borsada endekslerin değişimi
    17. Bursa’da tefecilere darbe: 11 gözaltı
    18. "Her zaman yanımızda olan dost..
    19. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    20. Borsada günlük işlemler (2)
    21. Borsada günlük işlemler (1)
    22. "Vatandaşlarımıza en iyi yaşam..
    23. TBMM Başkanı Şentop Fas'tan ayrıldı
    24. ''Üreteceğiz ve satacağız''
    25. Ordu'da afetzedelere devlet desteği
    26. Tıp bayramı nedir, ne zaman ortaya..
    27. Bursa'da uyuşturucu operasyonu!..
    28. Moğolistan Savunma Bakanı Nyamaa Bakan..
    29. Fatsa’da 14 Mart Tıp Bayramı
    30. Melih Gökçek'ten kritik uyarı!..
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!