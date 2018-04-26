Bedri Baykam’dan CHP’ye şaşırtan eleştiri!

Ressam Bedri Baykam, Dünya Sanat Günü dolayısıyla düzenlenen bir etkinlikte konuştu. Ressam Bedri Baykam, Cumhuriyet Halk Partisi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sert bir şekilde eleştirdi.

Bedri Baykam, 2014 yılında yaptığı bir açıklamada CHP'yi kendisinin iktidara taşıyabileceğini ve partiyi uçurabileceğini söylemişti.

Bedri Baykam: CHP'yi ben iktidar yaparım

'CHP'NİN ALTINCI KATI SEÇMESİN!'

Ressam Bedri Baykam, Dünya Sanat Günü dolayısıyla düzenlenen bir etkinlikte "Herkesi seçen ve atayan bir başkan olmayayım tam tersine hamal olayım ama hiçbir milletvekilini, belediye başkanını, ilçe başkanını ben seçmeyeyim. Partinin altıncı katı seçmesin orada yaşayan insanlar seçsin ve demokrasi böyle yaşama geçsin dedim. Yaşamadığım entrika ve kumpas kalmadı" dedi.

'CHP'DE TÜZÜK DARBESİ'

Baykam, şu ifadeleri kullandı: "Dedim ki; CHP'yi ben yöneteyim ve hiç kimseyi seçmeyeyim. Herkesi seçen ve atayan bir başkan olmayayım tam tersine hamal olayım ama hiçbir milletvekilini, belediye başkanını, ilçe başkanını ben seçmeyeyim. Partinin altıncı katı seçmesin orada yaşayan insanlar seçsin ve demokrasi böyle yaşama geçsin dedim. Yaşamadığım entrika ve kumpas kalmadı. O son tüzük darbesi yapılmasa belki gerçekten halkın kendini yönettiği, kendini seçtiği ve liderlerin başka kaprislerine mahkum olmadığı bir siyaset düzeni getirmeyi denedim".