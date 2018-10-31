Bedrettin Dalan kimdir? | Bedrettin Dalan MHP İstanbul adayı mı?

MHP, yerel seçim çalışmalarına hız verdi. AK Parti ile yerel seçimlerde ittifak yapmayacak olan MHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için son dakika isim çalışmaları yapıyor. Bedrettin Dalan’ın MHP’nin İBB adayı olacağı söylendi. Bedrettin Dalan 1984 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi'nden seçimlere girmiş ve % 49,69 oy alarak İBB başkanı olmuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) kaynakları Bedrettin Dalan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı olarak düşünüldüğünü açıklasa da A Haber'e konuşan Bedrettin Dalan MHP'nin İBB adaylığı konusunda, "Şu an siyasete girmeyi düşünmüyorum. Siyaset benim için bitmiştir. Tekrar aday olmayacağım" ifade etti. AK Parti eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın da MHP'nin İstanbul adayı olacağı iddia edilmişti.

1984 İstanbul yerel seçim sonuçları

Aday Parti Oy oranı (%)

Bedrettin Dalan Anavatan Partisi 49,69

Korel Göymen Sosyal Demokrasi Partisi 26,28

Niyazi Yurtseven Halkçı Parti 9,58

Hasan Aksay Refah Partisi 4,67

Darbeden sonra yapılan seçimlerde zafer Anavatan'ın

1984 yılındaki yerel seçimlere 3 parti katılarak, secimler de 25 Mart 1984'de yapılan yerel yönetim seçimlerine göre dönemin Anavatan Partisi (ANAP) %41,5 oy alarak birinci parti olmuştur. ANAP'ın Belediye Başkanlığı Seçimlerindeki oyu %43'ken, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerindeki oyu ise %50' yükselmiştir. Bu sonuçlara göre 67 ilden İstanbul, Ankara ve İzmir ile birlikte 57'sinde ANAP, 8'inde Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP), 3'ünde (Adıyaman, Ağrı, Niğde) MDP ve 2'sinde (Muş, Şanlıurfa) Refah Partisi seçimleri kazanan taraflar olmuştu.

Bedrettin Dalan, 1941 yılında Bayburtlu bir ailenin çocuğu olarak Bayburt'ta doğdu. İlk öğrenimini Germencik'te, orta ve lise öğrenimini Aydın Lisesi' nde tamamladı. İTÜ Maçka Fakültesi'nden elektrik mühendisi olarak mezun oldu. İş yaşamına TCDD'de başlayan Dalan, daha sonra özel sektörde çalıştı.

Anavatan Partisi Kurucu Üyesi oldu ve 1984 yılında bu partiden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 1989'a kadar sürdürdüğü belediye başkanlığı döneminde Üsküdar sahili imara açıldı ve bugünkü haline getirildi. 1986-88 arasında Tarlabaşı yıkımlarıyla bugünkü Tarlabaşı Bulvarı ortaya çıktı, Avrupa Yakası'ndaki meyve-sebze hali Unkapanı'ndan Bayrampaşa'ya, Anadolu Yakası'ndaki ise Kadıköy Rıhtım Meydanı'ndan İçerenköy'e taşındı.

1986 yılında ANAP içerisinde yaşanan iç gerilimler sebebiyle Anavatan Partisi Genel Başkanı Turgut Özal ile çatıştı Özal ile olan çatışmasına rağmen yine Anavatan Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak katıldığı 1989 yerel seçimlerinde başarısız oldu. Seçimlerden sonra ANAP'tan koparak, 17 Mayıs 1990'da Demokrat Merkez Partisi Kurucu Genel Başkanı oldu. Bu parti 14 Eylül 1991'de Doğru Yol Partisi'ne katıldı, aynı yıl yapılan genel seçimlerde DYP İstanbul Milletvekili seçildi.

Süleyman Demirel'in cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra boşalan DYP Genel Başkanlığı için 1993 haziranında yapılan olağanüstü kongre öncesinde adaylığını koyduysa da kongreye kısa süre kalan İsmet Sezgin lehine adaylıktan çekildi. 1994 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu, fakat seçilemedi. 1995 yılında DYP'den istifa ederek ANAP'a döndü.

Çesitli kuruluşlarda yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği yaptı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi oldu. 1985 yılında İstek Vakfı'nı kurarak, vakfın genel başkanı oldu. Vakıf çok sayıda anaokulu, ilköğretim okulu ve lise kurarak eğitime açtı. Vakfın kurduğu Yeditepe Üniversitesi 1996 yılında eğitime başladı. 12 Ocak 2011 tarihinde İrticayla Mücadele Eylem Planı davası kapsamında İçişleri Bakanlığı hakkında kırmızı bültenle yakalanma emri çıkarılmaya çalışılmış fakat çıkarılamamıştır. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 30 Aralık 2011 tarihinde İstek Vakfı malları hariç, Bedrettin Dalan'ın Türkiye'deki bütün mal varlığına, hak ve alacaklarına el konulmasına karar verdi.

Bedrettin Dalan hakkında Ergenekon davası kapsamında 12 Nisan 2010'da yakalama kararı çıkarıldı. 18 Şubat 2015 tarihinde yakalama kararı kaldırılan Dalan, 10 Mart 2015' te Türkiye' ye döndü.