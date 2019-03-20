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Bediüzzaman Said Nursi Van’da anlatıldı

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Yolumuzu Aydınlatan Kandiller” projesi çerçevesinde 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatı anlatıldı.

20 Mart 2019 Çarşamba 17:02
Bediüzzaman Said Nursi Van’da anlatıldı

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Yolumuzu Aydınlatan Kandiller” projesi çerçevesinde 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatı anlatıldı.


Okulun konferans salonunda düzenlenen programa; İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şakir Sığınç, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rahmi Tekin, İl Milli Eğitim Ar-Ge Birimi çalışanları, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Şube Müdürü Şakir Sığınç, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda böyle anlamlı bir programın düzenlemesinin sevindirici olduğunu söyledi.


Yakın tarihin en büyük İslam alimlerinden biri olan Bediüzzaman Said Nursi’nin, ömrünü imana, Kur’an-ı Kerim’e ve halkın uyanışı için adayan değerli bir şahsiyet olduğunu söyleyen Sığınç, günümüz gençliğinin de bu önemli şahsiyet ve değerin farkında olması gerektiğini ifade etti.


Bediüzzaman’ın hayatından kesitler verilen programda, Nursi’nin idealleri, fikir ve düşüncelerini anlatan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rahmi Tekin ise, Üstad Bediüzzaman’ın ileri görüşlü bir insan olduğundan bahsetti. Bir toplumu yok etmenin, yıkmanın üç temel unsuru olduğunu belirten Doç. Dr. Rahmi Tekin, bunun aileyi yıkmak, eğitimi yıkmak ve değerleri yok etmekle mümkün olduğunu söyledi. Bediüzzaman Said Nursi’nin yaşamını slayt sunumla öğrencilere aktaran Tekin, değerlerine sahip çıkan bir ailenin, bir toplumun, bir gençliğin yolunun da aydın olacağını dile getirdi.


Bediüzzaman Said Nursi’nin İslam alemi için de önemli bir değer olduğunu kaydeden Tekin, Van’ın üstadın hayatında önemli bir yer edindiğini vurguladı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 17:02
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