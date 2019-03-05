Bedia Akatürk, Denizli Emniyetini ziyaret etti

Türk Halk Müziği’nin ünlü sanatçısı Bedia Akartürk, Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir’i ziyaret etti. Kentte öğrenim gören Alanyalı öğrencilerle Demir eşliğinde bir araya gelen Akartürk, Demir’in öğrencilerle bir araya geldiğinde oluşan atmosferden etkilendiğini kaydetti.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Denizli’ye gelen Türk Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartürk, hemşerisi İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ile bir araya geldi. Ziyaretin ardından Akartürk’ün isteği üzerine Pamukkale Üniversitesi’nde (PAÜ) eğitim gören kendileri gibi Alanyalı olan yaklaşık 100 öğrenciyle buluşuldu.Akartürk, 60 yılı aşkın sanat hayatında ilk defa bu şekilde bir emniyet müdürünün daveti ile istisnai bir enerjiye sahip olan 100’ü aşkın öğrenci ile bir araya geldiğini ve oluşan bu atmosfere hayran kaldığını belirtti.

“Öğrencileri kendi evladım gibi görüyorum”

Tüm amaçlarının gençleri dışarıdan gelen negatif etkilerden korumak olduğunu aktaran Emniyet Müdürü Demir, öğrencileri kendi evladı gibi görüp milli ve manevi değerleri anlatmak olduğunu söyledi. Alanyalı öğrencilerin öğrenim gördükleri kentlerde birlik ve beraberliklerinin diğer illerde bulunan Alanyalı öğrencilere örnek teşkil etmesini istediklerini ifade eden Demir, Denizli’de oluşturulan kardeşlik, sevgi ve saygı bağının önemine dikkat çekti.