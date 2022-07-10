Bedia Akartürk kimdir hayatı karıyeri biyografisi

Akartürk, 4 Şubat 1941 tarihinde Konyalı bir aile olan Emine Akartürk, Mehmet Akartürk çiftinin tek çocuğu olarak İzmir'in Ödemiş ilçesinde dünyaya geldi. Kız Meslek Lisesinden mezun olmuştur.

Doğup büyüdüğü İzmir'in Ödemiş ilçesinde Ödemiş Musiki Cemiyeti'nde sanat hayatına başlayan Bedia Akartürk, daha sonra yaşını büyüterek İzmir Radyosu'nda çalışmaya başladı. 9 yıl İzmir Radyosu'nda edindiği birçok tecrübenin ardından Ankara Radyosu'nda geçti ve emekli olana kadar orada çalıştı.

Herkese nasip olmayan Paris Olympia'da muhteşem bir konser vererek Türkiye'yi en güzel bir şekilde temsil etti. Bedia Akartürk Sanat yaşamı boyunca Albüm çalışmalarına ve yurt içi, yurt dışı konserlerine Aktif olarak aralıksız devam etmiş ve hala etmektedir. 1960 yılında Atilla Seller ile evlendi. Eşi 2007 yılında vefat etti. Nihan (Seller) Yıldız adında bir kızı vardır.

Sanatçının birçok ödülü bulunuyor, almış olduğu ödüllerin bazıları şöyle; -7 İlde Fahri Hemşehrilik unvanı- 250 nin üzerinde Plaket- Altın Bağlama- 6 Altın Plak- Altın Plak ( Zühtü Albümüne verilmiştir)- Altın Taç (10 yıl boyunca İzmir fuarında aralız çalışması adına verilmiştir)- 2 Altın kaşık ( En son tahta kaşık hediyeli Albümüne verilmiştir) ve daha sayısını bilemediğimiz bir çok ödül...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Bedia Akartürk Müzesi vardır. Bedia Akartürk, 7 adet sinema filminde de rol almıştır.

Bedia Akartürk filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

1987 - Ana Kalbi (Video)

1986 - Yar Etmem Seni (Durdu Kadın) (Sinema Filmi)

1984 - Hüzün (Selma) (Sinema Filmi)

1983 - Çile Dünyası (Sinema Filmi)

1977 - Bedia (Bedia) (Sinema Filmi)

1976 - Yarim İstanbul'u Mesken Mi Tuttu (Sinema Filmi)

1971 - Allı Turnam (Sinema Filmi)

Müzik ekibi :

1986 - Yar Etmem Seni (Türküler) (Sinema Filmi)

1977 - Bedia (Müzik Yönetmeni) (Sinema Filmi)

1976 - Yarim İstanbul'u Mesken Mi Tut... (Türküler) (Sinema Filmi)