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Bedia Akartürk hastaneye kaldırıldı! Bedia Akartürk öldü mü?

Bursa'da 2 gün önce rahatsızlanan ve bu sabah öksürük ve soğuk algınlığı şikayetiyle Özel Medicana Hastanesi'ne kaldırılan Türk Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartürk'e gribal enfeksiyon teşhisi kondu. Bedia Akartürk, tedbiren Kulak Burun Boğaz Kliniğine yatırıldı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 11:52
Bedia Akartürk hastaneye kaldırıldı! Bedia Akartürk öldü mü?

Türk Halk Müziği’nin ünlü ismi 78 yaşındaki Bedia Akartürk, bu sabah Özel Medicana Bursa Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaklaşık 2 gün önce rahatsızlanan ve bu sabah öksürük ve soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Akartürk’e gribal enfeksiyon tanısı konuldu. İlaç ve serum tedavisine başlayan doktorlar, Bedia Akartürk’ü tedbir amaçlı Kulak Burun Boğaz kliniği servisine yatırdı.

 Önemli bir hastalığının olmadığını belirten Akartürk, "Önemli bir şey değil, grip Allah’a çok şükür. Allah kötü hastalıklardan korusun. Ancak gribal enfeksiyon olduğu için doktorlarım bırakmadı. Hastanede yatmam gerektiğini yoğun tedavi programı uygulayacaklarını belirttiler. Sağolsunlar çok iyi ilgileniyorlar. Her dakika kontrol ediyorlar. öksürük ve soğuk algınlığı şikayetiyle geldim hastaneye. Şu an tedavime devam ediliyor. Doktorlarım yarın son durumuma bakacaklar, duruma göre bir kaç gün daha tedavime devam edecekler. Sevenlerim korkmuş, korkacak bir şey yok Allah’a şükür. Allah sağlık versin. Ben daha halkımla, dinleyicilerimle birlikteyim her zaman için" dedi.

Akartürk, sanatçı dostlarının da kendisini yalnız bırakmadığını belirterek sürekli telefonla görüştüklerini söyledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 11:52
  1. Bursa
  2. Bedia Akartürk
  3. Bedia Akartürk hastaneye kaldırıldı
  4. Bedia Akartürk öldü mü
  5. son dakika haberi
  6. Türk Halk Müziği

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