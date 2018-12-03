THY- Euroleague
0553 313 94 23

Bedensel engellilerden organ bağışı

Van'ın Erciş ilçesinde bir grup bedensel engelli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde toplumda duyarlılık oluşturmak için organ bağışında bulundu- Erciş Bedensel Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hadi Kaya:- "Engelli arkadaşlarımızla bir karar aldık ve organ bağışı kampanyası başlattık. 3 bin 700 engellimiz var. Bu daha başlangıç, tüm üyelerimiz organ bağışında bulunacak"

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:10
Bedensel engellilerden organ bağışı

VAN (AA) - NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesinde Bedensel Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin 7 üyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla organlarını bağışladı.

Organ bağışının önemine dikkati çekmek için Erciş Toplum Sağlık Merkezi'nde bir araya gelen dernek üyeleri, "organlarımız toprakta çürüyeceğine canda hayat bulsun" diyerek örnek bir davranış sergiledi.

Toplum Sağlık Merkezi'nde bağışta bulunacak engellileri karşılayan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özkan Özay, gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Erciş'te şu ana kadar 700 kişinin organ bağışında bulunduğunu anlatan Özay, "Bir kişi organlarını bağışladığı zaman en az 5-6 aileye umut oluyor, hayat veriyor. Bu kişilerin ailesini düşündüğümüzde bağış yapan bir kişi 20-30 kişiye ışık oluyor. Düzenlenen kampanya bu açıdan çok önemli, emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Özay, daha sonra bağışta bulunan engellilere rozetlerini taktı.

Organ bağışı formu dolduran engellilere, bağış kartları verildi.

- "Tüm engellilerimiz bağışta bulunacak"

Erciş Bedensel Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hadi Kaya da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde toplumda organ bağışı konusunda bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Her insanın bir engelli adayı olduğunu dile getiren Kaya, "Engelli arkadaşlarımızla bir karar aldık ve organ bağışlama kampanyası başlattık. 3 bin 700 engellimiz var. Bu daha başlangıç, tüm üyelerimiz organ bağışında bulunacak. Sağlam insanlarda potansiyel engelli adayıdır. Organ nakli herkese can verir. Kampanyaya destek veren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- "Hiçbir zaman hayattan kopmayın"

Bağışta bulunan engellilerden Menşüre Durmaz, 3 yaşında yanlış iğne yapılması nedeniyle felç olduğunu anlattı.

"Kaymakamımızın verdiği evde yengemle yaşıyorum. Devletimiz bize her konuda yardımcı oluyor, maaş alıyorum." diyen Durmaz, "Engelli arkadaşlarıma seslenmek istiyorum; Hiçbir zaman hayattan kopmayın. Biz bu şekilde hayata devam edeceğiz. Engelli olmamıza rağmen organlarımızı bağışlıyoruz. Bütün insanlara sesleniyorum, daha fazla organ bağışı yapsınlar." ifadesini kullandı.

Kas erimesi rahatsızlığı bulunan Fatma Tüz de engelli olmalarına rağmen bağışta bulunduklarını, bunu sağlığı yerinde olan insanların da yapması gerektiğini vurguladı.

Mehmet Salih Tarhan ise organ bekleyenlere destek olmak gerektiğini dile getirerek, "Bu sayede onlar da hayat bulsun. Bu kampanyaya ses verin, bizi destekleyin. Organlarımız toprakta çürüyeceğine canda hayat bulsun." dedi.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 11:10
  1. bağışı
  2. Erciş
  3. organ
  4. van

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emniyet müdüründen o polise teşekkür
    1. Emniyet müdüründen o polise teşekkür
    2. Doğu Türkistan’ın çığlığına ses verin
    3. HDP Kars belediye başkan adayları 2019..
    4. Rusya ve Ermenistan'dan ortak tatbikat!
    5. BTK'den "büyük veri ve siber güvenlik"..
    6. Karasu Çayı siyah akıyor! Vatandaşlar..
    7. Rıdvan Dilmen: VAR olmasaydı, Cüneyt..
    8. Emniyet müdüründen yardımsever polise..
    9. KKTC'li vekil kırbaç fotoğrafı..
    10. Sinop'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 1..
    11. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    12. HDP'den İstanbul'da ittifak sinyali
    13. Öğretmenin katil zanlılarına..
    14. Beşiktaş'ta mutlu günler
    15. Bakan Soylu açıkladı: İstanbul'a polis..
    16. Engelli dostları ödüllendirilecek
    17. TSK bombalıyor! 5 terörist öldürüldü
    18. 3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı
    19. Bakan Selçuk'un Burkina Faso ziyareti
    20. İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o..
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...
    CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı