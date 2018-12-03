Bedensel engellilerden organ bağışı

VAN (AA) - NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesinde Bedensel Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin 7 üyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla organlarını bağışladı.

Organ bağışının önemine dikkati çekmek için Erciş Toplum Sağlık Merkezi'nde bir araya gelen dernek üyeleri, "organlarımız toprakta çürüyeceğine canda hayat bulsun" diyerek örnek bir davranış sergiledi.

Toplum Sağlık Merkezi'nde bağışta bulunacak engellileri karşılayan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özkan Özay, gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Erciş'te şu ana kadar 700 kişinin organ bağışında bulunduğunu anlatan Özay, "Bir kişi organlarını bağışladığı zaman en az 5-6 aileye umut oluyor, hayat veriyor. Bu kişilerin ailesini düşündüğümüzde bağış yapan bir kişi 20-30 kişiye ışık oluyor. Düzenlenen kampanya bu açıdan çok önemli, emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Özay, daha sonra bağışta bulunan engellilere rozetlerini taktı.

Organ bağışı formu dolduran engellilere, bağış kartları verildi.

- "Tüm engellilerimiz bağışta bulunacak"

Erciş Bedensel Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hadi Kaya da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde toplumda organ bağışı konusunda bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Her insanın bir engelli adayı olduğunu dile getiren Kaya, "Engelli arkadaşlarımızla bir karar aldık ve organ bağışlama kampanyası başlattık. 3 bin 700 engellimiz var. Bu daha başlangıç, tüm üyelerimiz organ bağışında bulunacak. Sağlam insanlarda potansiyel engelli adayıdır. Organ nakli herkese can verir. Kampanyaya destek veren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- "Hiçbir zaman hayattan kopmayın"

Bağışta bulunan engellilerden Menşüre Durmaz, 3 yaşında yanlış iğne yapılması nedeniyle felç olduğunu anlattı.

"Kaymakamımızın verdiği evde yengemle yaşıyorum. Devletimiz bize her konuda yardımcı oluyor, maaş alıyorum." diyen Durmaz, "Engelli arkadaşlarıma seslenmek istiyorum; Hiçbir zaman hayattan kopmayın. Biz bu şekilde hayata devam edeceğiz. Engelli olmamıza rağmen organlarımızı bağışlıyoruz. Bütün insanlara sesleniyorum, daha fazla organ bağışı yapsınlar." ifadesini kullandı.

Kas erimesi rahatsızlığı bulunan Fatma Tüz de engelli olmalarına rağmen bağışta bulunduklarını, bunu sağlığı yerinde olan insanların da yapması gerektiğini vurguladı.

Mehmet Salih Tarhan ise organ bekleyenlere destek olmak gerektiğini dile getirerek, "Bu sayede onlar da hayat bulsun. Bu kampanyaya ses verin, bizi destekleyin. Organlarımız toprakta çürüyeceğine canda hayat bulsun." dedi.