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Bedensel Engelliler Atıcılık Türkiye Kupası

- Mersin'de 77 sporcunun katılımıyla düzenlenen kupa sona erdi- Müsabakalarda 6 Türkiye rekoru kırıldı

07 Ocak 2019 Pazartesi 16:50
Bedensel Engelliler Atıcılık Türkiye Kupası


MERSİN (AA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Tüm Dallar Atıcılık Türkiye Kupası müsabakaları sona erdi.

Erdemli ilçesindeki Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen ve 77 sporcunun katıldığı şampiyonada, 10, 25 ve 50 metre tabanca ve tüfek kategorilerinde müsabakalar gerçekleştirildi.

Müsabakalarda 6 Türkiye rekoru kırıldı.

Sonuçlar şöyle:

- 10 metre havalı tabanca erkekler (P1): 1. Cevat Karagöl (224,9 puan Türkiye rekoru)

- 10 metre havalı tabanca kadınlar (P2): 1. Aysel Özgan (238,2 puan Türkiye rekoru)

- 10 metre havalı tüfek kadınlar: 1. Çağla Atakol (612,2 puan Türkiye rekoru)

- 10 metre havalı tüfek yatarak karışık (R3): 1. Çağla Atakol (250,1 puan Türkiye rekoru)

- 10 metre havalı tüfek erkekler (R1): 1. Hakan Abakay

- 10 metre erkekler havalı tüfek (R1) takım: 1. Ankara TSK Rehberlik Merkezi Engelli Spor Kulübü

- 10 metre havalı tüfek ayakta karışık (R4): 1. Hakan Çevik

- 10 metre havalı tüfek yatarak karışık (R5): 1. Hakan Çevik

- 25 metre tabanca (P3): 1. Korhan Yamaç (557 puan Türkiye rekoru)

- 50 metre tabanca (P4): 1. Cevat Karagöl (542 puan Türkiye rekoru)

- 50 metre tüfek (R6): 1. Savaş Üstün

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 16:50
  1. engelli
  2. Erdemli
  3. Mersin

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