0553 313 94 23

Bedensel engelli Eda'nın başarı öyküsü

- Eda Kaya, hastalığı dolayısıyla 15 yıl önce başladığı yüzmede onlarca madalya elde etti- Bedensel engelli sporcu Eda Kaya: "Bu işi sadece bayrak uğruna yapıyorum"

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:32
Bedensel engelli Eda'nın başarı öyküsü


ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Yüzme sporuyla hastalığı dolayısıyla tanışan 24 yaşındaki bedensel engelli Eda Kaya, yaklaşık 15 yıldır yaptığı bu sporda başarılara ulaştı.

1994 yılında İstanbul'da doğan ve ayaklarında şekil bozukluğu bulunan Eda, 9 yaşında tavsiye üzerine yüzme sporuyla tanıştı.

Aradan geçen 15 yılda birçok şampiyonalarda kulaç atan Eda Kaya, şimdiye kadar onlarca altın, gümüş ve bronz madalya kazanmayı başardı.

Engeline rağmen hayata küsmeyen Eda, en son Aksaray'da düzenlenen Kulvar Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda 5 farklı stilde altında madalya kazandı.

Annesinin bir gün bile yalnız bırakmadığı Eda Kaya, Ordu'daki Durugöl Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışmalarını sürdürürken, gözünü ise 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarına dikti.

Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sporcusu Eda Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyespor altyapısında yüzme sporuna başladığını söyledi.

Bu sporla bir hocasının tavsiyesi üzerine tanıştığını aktaran Eda Kaya, "Büyüklerimin tavsiyesi üzerine bu spora başladım. 15 yıldır lisanslı yüzücüyüm." dedi.

Organizasyonlarda 400 metre uzun kulvar, 50 metre serbest stil, 100 metre sırtüstü gibi farklı stillerde yarıştığımı anlatan Eda, bu sporda başarılı olmak için elinden geleni yaptığını kaydetti.

"Bu işi sadece bayrak uğruna yapıyorum." diyen Eda Kaya, diğer engellilerin de bu sporu yapabileceklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Yüzme benim için engellilerin hiçbir engel taşımadığını ifade ediyor. Suyun içinde insan vücudunun yüzde biri kadar engel kalmıyor. Diğer ailelere de şunu söylemek istiyorum. Engelli arkadaşlarımızı lütfen kapalı alanda tutmayalım. Ev içerisinde hapsetmeyelim. Lütfen sporla barıştıralım. Ben bu işi yapabiliyorsam eğer ki diğer arkadaşlarım da yapabilir diye düşünüyorum."

Şimdiye kadar katıldığı birçok şampiyonada derecelerinin olduğunu söyleyen Eda, "Kısa bir süre önce İstanbul'dan Ordu'ya geldim. İşim gereği artık burada yaşıyorum. Buraya geldim geleli Kahramanmaraş'ta 3 tane altın madalyam var. Ekstra en son yapılan Aksaray'daki yarışlarda 5 branşta 5 birinciliğim var." diye konuştu.

Eda Kaya, hedefleri olan bir sporcu olduğunu belirterek, "Hedefim, ilk olarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmak, olmazsa 2024 Oyunları'nda mutlaka bayrağımızı dalgalandırmak." değerlendirmesinde bulundu.


- Anne Kaya: "Kızımı Paralimpik Oyunları'nda görmeyi çok isterim"


Kızını bir gün olsun yalnız bırakmayan anne Ayşe Kaya, antrenmanlara her gün birlikte geldiklerini söyledi.

Kızının tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını anlatan Kaya, "Kızımla gurur duyuyorum. Onun başarıları geldikçe mutlu oluyoruz." dedi.

Eda'nın engellinin doğum esnasında oluştuğunu aktaran Ayşe Kaya, "8 aylıkken hastalığı meydana çıktı. Ondan sonra kas hastası olarak devam ediyoruz. Sporla fizik tedavi amaçlı gittiğimiz yerde tavsiye üzerine tanıştık. Kızım 9 yaşından bu yana aktif şekilde bu sporun içerisinde." yorumunu yaptı.

Kızıyla her gün antrenmana geldiğini dile getiren anne Kaya, "Havuza birlikte geliyoruz. Antrenman bitene kadar yanında duruyorum. Sonra birlikte eve dönüyoruz. Kızımı Paralimpik Oyunları'nda görmeyi çok isterim, gurur verici olur. Bayrağımızı göndere çektirsin. Olmaz diye bir şey yok. İnşallah olur tek amacımız o." ifadelerini kullandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Recep Kara da Eda Kaya'nın sporla hayata tutunan bir sporcu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kendisi güzel başarılar elde ediyor. Bu zamana kadar hayata hiç küsmemiş. Kendisini takımıma kattığımız için çok mutluyuz. Bundan sonra Eda kızımıza her türlü desteği gerek maddi, gerekse manevi olarak vereceğiz."


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:32
  1. Bedensel engelli
  2. bedensel engelli Eda Kaya
  3. Ordu
  4. yüzme

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Plajda kendini vuran emekli polis hayatını kaybetti
    1. Plajda kendini vuran emekli polis..
    2. Siirtli kadın güreşçiler milli takıma..
    3. Takımı şampiyon, kendisi gol kralı oldu
    4. TCMB'den zorunlu karşılık açıklaması
    5. Göztepe galibiyet serisi peşinde
    6. Görevi bırakacak olan CENTCOM komutanı..
    7. Pembe kodla bebekler güvende
    8. MHP’li başkan adayı Erdoğan Bıyık ile..
    9. 'Avrupa’da Müslüman olmak zor'
    10. Eski eşi, yeni eşiyle birlik olup..
    11. O sevindi, herkes üzüldü
    12. Bursa'da üç tanzim satış noktasında..
    13. "Böyle bir rapor yok"
    14. Merkezden zorunlu karşılık duyurusu
    15. Merkez Bankası'ndan flaş likidite..
    16. Narkotik operasyonunda biri polis 12..
    17. Başkan Işık, projelerini görücüye..
    18. Menderes'in uçağının düşmesine neden..
    19. Sivasspor'un rakibi Erzurumspor
    20. Siemens Türkiye 2018'de en çok ihracat..
    21. Lösemi hastası Sonat Emre için kritik..
    22. Bayramlarımızı zehir eden Çin’in..
    23. "Kadroyla birlikte iş verimi artacak"
    24. Yalova Jeoloji Mühendisleri Odası..
    25. Bedensel engelli Eda'nın başarı öyküsü
    26. Avrupa'ya seslendi: Biz oyun kurmazsak..
    27. Bakan Fatih Dönmez Sakarya Valiliğini..
    28. Emrah şarkıcılığı bırakıyor mu? Emrah..
    29. TÜRKSAT'ı işgal eden FETÖ'cülere rekor..
    30. Doğu Ekspresi'ne bilet bulmakta zorluk..
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü