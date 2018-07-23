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Beden eğitimi öğretmen tercih sonuçları | 2018 MEB sözleşmeli beden eğitim öğretmen tercih sonuçları açıklandı mı?

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda heyecan dorukta. MEB’de görev almak isteyen binlerce öğretmen adayı MEB tarafından açıklanacak sözleşmeli öğretmen sonuçlarını dört gözle beklemekte. Peki beden eğitimi öğretmen tercih sonuçları 2018 MEB sözleşmeli beden eğitim öğretmen tercih sonuçları açıklandı mı?

23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:53
Beden eğitimi öğretmen tercih sonuçları | 2018 MEB sözleşmeli beden eğitim öğretmen tercih sonuçları açıklandı mı?

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda heyecan dorukta. MEB’de görev almak isteyen binlerce öğretmen adayı MEB tarafından açıklanacak sözleşmeli öğretmen sonuçlarını dört gözle beklemekte. Peki beden eğitimi öğretmen tercih sonuçları 2018 MEB sözleşmeli beden eğitim öğretmen tercih sonuçları açıklandı mı?

17 Temmuz 2018 Salı günü başlayan sözleşmeli öğretmen tercih başvuruları 20 Temmuz 2018 Cuma günü son bulmuştu. Sözlü sınavda 60 ve üzirinde puan alan sözleşmeli öğretmen adayları en fazla 20 eğitim kurumunu tercih edebilmişti. MEB 2018 sözleşmeli öğretmen atama sonuçları bugün yani 23 Temmuz 2018 Pazartesi günü açıklanacak. Sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak sorusuna ilişkin MEB’den herhangi bir açıklama yapılmadı.

BİLSEM SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLEŞMELİ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN BAŞVURULARINA YOĞUN İLGİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2018 sözleşmeli öğretmenlik için açtığı başvurulara fevkalade ilgi gördü. 673 kontenjana sahip beden eğitimi öğretmenliğine ise 1848 kişi başvurdu.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:53
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